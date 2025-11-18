В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме

По информации представителя регионального главка МВД Валерия Горелых, при себе задержанный не имел никаких взрывных или иных устройств. Поводом для операции послужило поступившее сообщение о дебошире с неадекватным поведением, который угрожал совершить противоправные действия.

На место оперативно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. В целях безопасности из дома были эвакуированы жильцы, а территория вокруг здания оцеплена. Как выяснили правоохранители, задержанный — ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Сейчас он доставлен в дежурную часть для проведения допроса.

Ранее мужчина взял в заложники жительницу Петропавловска-Камчатского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

