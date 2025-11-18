В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме
Инцидент с баррикадировавшимся в квартире мужчиной в Первоуральске завершился его задержанием, сообщает РИА Новости.
По информации представителя регионального главка МВД Валерия Горелых, при себе задержанный не имел никаких взрывных или иных устройств. Поводом для операции послужило поступившее сообщение о дебошире с неадекватным поведением, который угрожал совершить противоправные действия.
На место оперативно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. В целях безопасности из дома были эвакуированы жильцы, а территория вокруг здания оцеплена. Как выяснили правоохранители, задержанный — ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Сейчас он доставлен в дежурную часть для проведения допроса.
Ранее мужчина взял в заложники жительницу Петропавловска-Камчатского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
