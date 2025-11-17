Чтобы избежать негативных последствий для пищеварения, необходимо знать, какие напитки сочетаются с едой, а также дозировать их употребление. В таком случае не опасен даже алкоголь, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.

Утверждения о том, что еду нельзя запивать водой, чаем или кофе, так как это нарушает пищеварение, являются не более чем популярными мифами. Об этом сообщила врач-эндокринолог Оксана Михалева. Врач также опровергла миф о том, что жидкость во время еды может привести к растяжению желудка. Ее слова приводит «Газета.Ru». Белоусова подтвердила позицию коллеги, но добавила исключения.