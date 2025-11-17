Врач посоветовала запивать пельмени водкой вместо пива
У каждой национальной кухни есть свои особенности, но алкоголь не всегда вредит приему пищи, заявила НСН Анна Белоусова.
Чтобы избежать негативных последствий для пищеварения, необходимо знать, какие напитки сочетаются с едой, а также дозировать их употребление. В таком случае не опасен даже алкоголь, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.
Утверждения о том, что еду нельзя запивать водой, чаем или кофе, так как это нарушает пищеварение, являются не более чем популярными мифами. Об этом сообщила врач-эндокринолог Оксана Михалева. Врач также опровергла миф о том, что жидкость во время еды может привести к растяжению желудка. Ее слова приводит «Газета.Ru». Белоусова подтвердила позицию коллеги, но добавила исключения.
«В свое время в Санкт-Петербурге на кафедре диетологии Медицинского института провели интересное исследование, которое как раз касалось анализа влияния на качество пищеварения питья воды до, во время и после еды. И оно показало, что у здоровых людей ни тот, ни другой, ни третий вариант на качество пищеварения существенно не влияют. Здоровому человеку запивать еду можно. Есть нюансы, которые касаются уже нездоровья. Если у человека бывает отрыжка, изжога, то лучше не надо. Второй момент — людям, склонным к диарее, запивать еду, как правило, тоже не рекомендуют. Лучше через 15-30 минут после еды», — указала она.
Врач также добавила, что у разных напитков может быть различный эффект.
«Не каждая еда сочетается с какими-то напитками. Овощной салат может привести к сомнительным последствиям. А каша со свежим молоком — прекрасно. Газированная вода способствует перерастяжению желудка и может спровоцировать развитие отрыжки. Отдельная категория: алкогольные напитки. У каждой страны есть свои особенности. В Средиземноморье попивают один-два бокала за едой, это хороший аперитив для местного обеда либо ужина. Рыба и морепродукты отлично с этим сочетаются. Немцы пьют пиво под сардельки и квашеную капусту, и ничего страшного. Если мы возьмем наши русские пельмени, то с пивом их будет тяжело переварить, а вот с умеренным количеством водки пищеварение не будет сильно нарушено. Главное не пить ее стаканами», — подчеркнула она.
Ранее Белоусова рассказала НСН, как правильно есть икру.
