СМИ: Самолет с министром ДРК выкатился за пределы ВПП и загорелся

В аэропорту города Колвези самолет с министром промышленности Демократической Республики Конго Луи Кабамбой на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Как сообщает портал Actualite, в результате инцидента никто не пострадал.

На борту находились 20 человек, включая министра, прибывшего в регион для инспекции спасательных работ на кобальтовом руднике, где днем ранее произошел смертельный оползень. Все пассажиры, по словам советника министерства Айзека Ньембо, успели покинуть самолет до распространения огня. Багаж делегации при этом остался внутри, отмечает RT.