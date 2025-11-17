СМИ: Самолет с министром ДРК выкатился за пределы ВПП и загорелся
В аэропорту города Колвези самолет с министром промышленности Демократической Республики Конго Луи Кабамбой на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Как сообщает портал Actualite, в результате инцидента никто не пострадал.
На борту находились 20 человек, включая министра, прибывшего в регион для инспекции спасательных работ на кобальтовом руднике, где днем ранее произошел смертельный оползень. Все пассажиры, по словам советника министерства Айзека Ньембо, успели покинуть самолет до распространения огня. Багаж делегации при этом остался внутри, отмечает RT.
Оползень произошел на шахте Мулондо в районе Кавама на юге страны. Изначально сообщалось о 32 погибших, однако позже число жертв возросло до 49.
Местные власти объявили об остановке всех работ по кустарной добыче на объекте и начали официальное расследование для установления причин трагедии и выявления ответственных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач посоветовала запивать пельмени водкой вместо пива
- СМИ: Самолет с министром ДРК выкатился за пределы ВПП и загорелся
- Мостовой готов вывести сборную Кюрасао на Чемпионат мира
- Правительство поддержало введение штрафов для мигрантов за отказ от медосмотра
- «Помешаны на деньгах!»: Милонов назвал бредом «справедливые» зарплаты женам
- Посла России вызвали в МИД Черногории из-за его заявления о решении парламента
- «Развалил команду!»: Лещенко и Яшин обрадовались уходу Карпина из «Динамо»
- Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение
- Россиянам предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде алкоголя
- Семин уверен, что пиво на стадионах не приведет к алкоголизму россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru