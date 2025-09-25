Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
Игорь Матвиенко предрек оглушительную популярность этно-музыке, «похоронил» рэп и рок, а также назвал Кадышеву фрик-фолком.
Фолк - будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах - поп, рок, рэп - невозможно придумать что-то новое, заявил народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко, назвав сложившуюся ситуацию в музыке тупиком.
В последнее время во всем мире наблюдается заметный рост интереса к фолк-музыке. Традиционные мотивы всё чаще появляются в музыкальных чартах и соцсетях. В пресс-службе «Яндекс Музыки» ранее подтверждали нарастающий тренд на народные мотивы. Матвиенко назвал фолк нужным вектором развития музыки.
«Я никогда особо не писал, но сейчас хочу выпустить статью про этно-музыку, про фолк, про квази-фолк (использование устойчивых, но неполных соответствий при передаче национально специфичных элементов фольклора — прим. НСН). В квази-фолке используются современные ритмы, через которые слушатели знакомятся с культурой какой-то народности. Мне кажется, этот тот самый вектор дальнейшего развития поп-музыки. Я считаю, что фолк — будущий тренд, потому что наступило время, когда в жанрах поп, рок, рэп и других невозможно придумать что-то новое. Здесь я вижу тупик. Однако двигаться же куда-то надо. Двигаться в сторону атональной музыки (музыка, в которой отсутствуют привычные ладовые и гармонические связи, то есть нет чётко выраженного тонального центра — прим. НСН) странно, потому что, к сожалению, классическая музыка атональная закончилась в начале ХХ века. Для узкого круга специалистов это, конечно, очень интересно, но не для обычных слушателей», — приводит слова Матвиенко спецкор НСН.
По его словам, до 40% всей новой музыки создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Такие песни Матвиенко назвал «никак не звучащей резинкой». Продюсер отдельно указал на неспособность нейросетей воссоздать фолк-музыку.
«Поп-музыка зашла в тупик. Сейчас 30-40% музыкального рынка занимают песни, созданные с помощью искусственного интеллекта. Я, безусловно, тоже побаловался этим. Сейчас даже сложно понять, кто сделал песню — человек или ИИ. Это резинка, которая очень форматно звучит и очень "никак". Фолк как раз хорош тем, что ИИ не может повторить подобное из-за отсутствия четкого ритма. Там все плавает, даже тональное ощущение плавает, там есть четвертитоновая музыка (музыкальная система или интервалы, основанные на делении октавы на 24 равные части, в отличие от обычной 12-ступенной системы с полутонами — прим. НСН). Много всего, куда может развиваться глобальная культура. Открытая манера пения во всех народах удивительно похожа. Мне очень нравится в фольклоре экологически чистая направленность, ведь эта музыка пропитана чем-то мифологическим или религиозным. Например, в чем феномен сибирского коллектива Otyken? Они были в мировых чартах, обогнав иностранных звезд. Там ничего непонятно, но очень цепляет. Это абсолютная экзотика: хороший риф, интересные напевки», — отметил продюсер.
ФРИК-ФОЛК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Еще недавно концерты народной артистки России Надежды Кадышевой посещали преимущественно люди среднего и старшего возраста. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась — молодая аудитория с удовольствием открывает для себя творчество певицы. Соцсети, конечно же, выступили главным катализатором нового витка популярности. Фрагменты песен, особенно известный припев «Плывёт веночек», повально используется в коротких видео, что вызвало так называемый вирусный эффект. Ностальгический фактор играет не маловажную роль, ведь для многих зумеров музыка Кадышевой — это звуки из детства, связанные с семейными праздниками и беззаботными временами.
Отвечая на вопрос про феномен тренда на народно-танцевальную музыку у молодежи, Матвиенко похвалил Кадышеву, назвав её красавицей и причислив к фрик-фолку. Также Матвиенко похвалил группы «Комната культуры» и «Бонд с кнопкой», которые симпатичны лично ему.
«У меня достаточно специфический вкус. Из молодежи мне очень нравится «Комната культуры» Жени Трофимова. «Бонд с кнопкой» — вообще гениальный чувак, очень талантливый и нереально крутой. Мне больше нравятся артисты не поп-сцены. Говоря о трендах, Кадышева вообще красавица! Когда я увидел видео с ее концертов, я был в шоке. Есть такой жанр фрик-фолк (экспериментальное направление в музыке, возникшее в начале 2000-х годов, которое смешивает традиционные фолковые элементы с психоделией, лоу-фаем, сюрреалистичной поэзией и импровизацией — прим. НСН). Кадышева идеальна, у нее крутые припевы. Это то, что зацепило молодежь. Фрик — это не плохо, все держится на таких людях. Каждый, кто что-то придумал, немного не от мира сего», — заключил Матвиенко.
Тенденция к возрождению народных традиций продолжает укрепляться, становясь неотъемлемой частью музыкального ландшафта России. В народной музыке видится не временное явление, а серьезный культурный тренд.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза заявил НСН, что соцсети — важный инструмент продвижения не только для молодых музыкантов, но и взрывной популярности старых артистов, никогда не входивших в первый дивизион.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог предупредила, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины
- Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику
- Возлюбленная Киану Ривза опровергла слухи о тайной свадьбе с актером
- «Де Голля тоже обижали!»: Почему Макрон попадает в нелепые ситуации
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА
- Россиянам объяснили, в каких европейских странах проще купить недвижимость
- DJ Руденко назвал лидеров новой рок-волны и решился «махнуться профессиями» с Цыпкиным
- Россиянам назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС
- Путин назвал АЭС по российскому дизайну самыми востребованными в мире
- Два кармана и Харьков: В России не поверили в наступление ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru