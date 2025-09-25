Рэп-тупик и нейросети: Матвиенко о фрик-фолке для молодежи и тренде на этнику

Фолк - будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах - поп, рок, рэп - невозможно придумать что-то новое, заявил народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко, назвав сложившуюся ситуацию в музыке тупиком.

В последнее время во всем мире наблюдается заметный рост интереса к фолк-музыке. Традиционные мотивы всё чаще появляются в музыкальных чартах и соцсетях. В пресс-службе «Яндекс Музыки» ранее подтверждали нарастающий тренд на народные мотивы. Матвиенко назвал фолк нужным вектором развития музыки.