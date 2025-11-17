Совбез ООН проведет заседание по Украине 20 ноября
17 ноября 202523:16
Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 20 ноября. Об этом сообщает постоянное представительство Великобритании при организации.
В британской миссии уточнили, что к запросу о созыве встречи присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.
Согласно расписанию работы Совбеза, заседание назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).
Отмечается, что в октябре Совбез ООН не проводил заседаний по украинской тематике — это впервые произошло с начала специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские дроны атаковали Корочу в Белгородской области, возник пожар
- В России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого Як-130М
- Врач посоветовала запивать пельмени водкой вместо пива
- СМИ: Самолет с министром ДРК выкатился за пределы ВПП и загорелся
- Мостовой готов вывести сборную Кюрасао на Чемпионат мира
- Правительство поддержало введение штрафов для мигрантов за отказ от медосмотра
- «Помешаны на деньгах!»: Милонов назвал бредом «справедливые» зарплаты женам
- Посла России вызвали в МИД Черногории из-за его заявления о решении парламента
- «Развалил команду!»: Лещенко и Яшин обрадовались уходу Карпина из «Динамо»
- Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru