Совбез ООН проведет заседание по Украине 20 ноября

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 20 ноября. Об этом сообщает постоянное представительство Великобритании при организации.

В британской миссии уточнили, что к запросу о созыве встречи присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации с дронами в Польше

Согласно расписанию работы Совбеза, заседание назначено на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Отмечается, что в октябре Совбез ООН не проводил заседаний по украинской тематике — это впервые произошло с начала специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:ЗаседаниеУкраинаСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры