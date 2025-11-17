Совбез ООН проведет заседание по Украине 20 ноября

Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине в четверг, 20 ноября. Об этом сообщает постоянное представительство Великобритании при организации.

В британской миссии уточнили, что к запросу о созыве встречи присоединились Дания, Франция, Греция и Словения.