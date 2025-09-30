Возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Быстрая коммерциализация фольклорной музыки может привести к культурной «изжоге», заявила заслуженная артистка России Пелагея в рамках форума «Российская креативная неделя». Пригожин объяснил, почему так происходит.