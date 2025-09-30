Пригожин назвал «перебором» увлечение музыкантов фольклором
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что за 30 лет в России был потерян жанр фолк, но теперь туда «кинулись все».
Возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Быстрая коммерциализация фольклорной музыки может привести к культурной «изжоге», заявила заслуженная артистка России Пелагея в рамках форума «Российская креативная неделя». Пригожин объяснил, почему так происходит.
«Возможно, Пелагея права, потому что бывает такое, когда перенасыщенность. Сейчас все кинулись в этот фолк, в русскую народную музыку, с перебором… Сейчас, допустим, выстрелила Куртукова, это шикарный трек, шикарная артистка. А уже дальше это может быть перебором. Все поняли, что жанр популярен. Куда ветер дует, туда все и бегут. Никто не хочет идти по своей тропинке», - объяснил он.
При этом Пригожин указал на важность фолка с точки зрения культурного кода страны.
«В моем понимании это наша идентификация, «русскость». Конечно, элементы фолка должны присутствовать в любом жанре. Сейчас музыка стала ближе к англицизму, со всеми сленгами, нюансами… На мой взгляд, очень важно сегодня перейти в свое русло. В этом смысле фолк, конечно, нужен. Мы за 30 лет немного этот жанр потеряли, теперь молодежь снова понимает важность этого жанра», - добавил собеседник НСН.
Ранее заслуженная артистка России Пелагея заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Риски высоки»: Авиаэкспертов удивило заявление Минтранса об аэротакси в городах
- Песков: Поддерживает план Трампа по урегулированию в секторе Газа
- Песков: В Кремле негативно оценивают заявления о возможных ударах вглубь РФ
- Кризис лирики: Как барды в России стали нишевыми артистами
- Министр обороны Латвии заявил, что страна ведет гибридную войну с Россией
- Пригожин назвал «перебором» увлечение музыкантов фольклором
- Стереотипы попутали: Депутат Хамзаев нашел пользу в выходке Xzibit с водкой
- СМИ: В Париже пропал посол ЮАР
- ЦБ проведет голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
- «Купили за копейки?»: Почему возникла неразбериха с покупателем «Союзмультфильма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru