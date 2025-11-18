Россиян предложено сажать на год за тунеядство
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с законодательной инициативой, предполагающей введение уголовной ответственности за тунеядство, сообщает издание «Абзац».
Соответствующее обращение было направлено спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Как считает автор инициативы, необходимость рассмотрения данного законопроекта вызвана комплексом проблем, с которыми сталкивается страна: дефицитом трудовых ресурсов, увеличением масштабов нелегальной миграции, а также неблагоприятной демографической ситуацией.
Согласно предложению, за уклонение от трудовой деятельности для граждан может быть установлено наказание в виде обязательных работ продолжительностью до 360 часов, исправительных работ сроком до одного года или ограничения свободы на аналогичный период.
Ранее Минтруд не поддержал идею введения налога на тунеядство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предложено сажать на год за тунеядство
- «Герани» подбили танкер с газом, прибывший на Украину
- В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме
- Скончались знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер
- СМИ: Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле мог стать фосфид алюминия
- Совбез ООН проведет заседание по Украине 20 ноября
- Украинские дроны атаковали Корочу в Белгородской области, возник пожар
- В России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого Як-130М
- Врач посоветовала запивать пельмени водкой вместо пива
- СМИ: Самолет с министром ДРК выкатился за пределы ВПП и загорелся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru