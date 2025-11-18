Россиян предложено сажать на год за тунеядство

Соответствующее обращение было направлено спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Как считает автор инициативы, необходимость рассмотрения данного законопроекта вызвана комплексом проблем, с которыми сталкивается страна: дефицитом трудовых ресурсов, увеличением масштабов нелегальной миграции, а также неблагоприятной демографической ситуацией.

Согласно предложению, за уклонение от трудовой деятельности для граждан может быть установлено наказание в виде обязательных работ продолжительностью до 360 часов, исправительных работ сроком до одного года или ограничения свободы на аналогичный период.

Ранее Минтруд не поддержал идею введения налога на тунеядство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

