«Герани» подбили танкер с газом, прибывший на Украину
Мощный пожар на танкере со сжиженным газом в украинском порту «Измаил» привел к экстренной эвакуации населения в соседней Румынии, сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной возгорания стало попадание в судно трех российских дронов «Герань». Танкер Orinda с 4000 тонн американского СПГ на борту был полностью охвачен пламенем, что создало реальную угрозу масштабного взрыва.
Инцидент произошел на фоне массированной атаки ВС РФ на объекты Одесской области. Всего было применено около 28 ударных беспилотников, которые, поразили критическую инфраструктуру.
Ранее российские «Кинжалы» остановили все государственные ТЭС Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
