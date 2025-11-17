Украинские дроны атаковали Корочу в Белгородской области, возник пожар
Город Короча в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удар привел к возгоранию кровли коммерческого здания, пожарные подразделения приступили к ликвидации огня.
Опубликованные губернатором фотографии показывают, что горит крыша торгового центра «Вокзальный», отмечает RT.
Гладков уточнил, что после атаки город частично остался без электроснабжения. Перебои со светом зафиксированы также в селах Подгореловка и Подкопаевка.
В результате взрывной волны оказались выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. По данным властей, пострадавших нет, аварийные службы занимаются восстановлением инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
