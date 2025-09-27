Пелагея заявила о растущем тренде на «псевдонародную» музыку

Молодежь хорошо чувствует неискренность, которая присуща новодельной псевдонародной музыке, сказала Пелагея.

Сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов, заявила заслуженная артистка России Пелагея в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

«Сейчас есть тренд не на народное, а на псевдонародное: одинаковые тексты, уменьшительно-ласкательное все, одинаковые рифмы. Когда-то давно мы свою народную музыку нивелировали в угоду другим народам, чтобы ни в коем случае никого не обидеть. Тогда была создана академическая народная культура, появилось академическое пение - усредненная схема для солистов народного хора, чтобы ни в коем случае не было даже намека на уникальность. Таким образом мы практически все потеряли. Мы и сейчас можем очень легко сбиться в псевдоисторию. У молодежи очень четко настроен внутренний камертон. Они чувствуют неискренность. Если народная культура вся про невербальные смыслы и искренность, то когда это заполняется новоделом, то мы снова уходим к другому столу», - приводит слова Пелагеи спецкор НСН.

Ранее народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что фолк - будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах - поп, рок, рэп - невозможно придумать что-то новое.

