В России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого Як-130М

Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже изготовлены в России. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Dubai Airshow 2025. По его словам, один из самолетов представлен на статической экспозиции авиасалона.

В октябре «Ростех» сообщал, что Иркутский авиационный завод построил первый опытный Як-130М и направил его на наземные и летные испытания. В ПАО «Яковлев» ранее уточняли, что первые три учебно-тренировочных самолета, способных выполнять задачи легкого штурмовика, находятся на стадии сборки, отмечает RT.

Иркутский авиазавод построил первый опытный образец Як-130М

Прототип Як-130М впервые был показан на форуме «Армия-2024». Тогда в пресс-службе ПАО «Яковлев» отмечали, что модернизированная версия способна эффективно применять вооружение в конфликтах низкой интенсивности.

Базовая модель Як-130 создавалась как продвинутый учебный самолет для подготовки военных летчиков, но на экспорт традиционно предлагается также в качестве легкого штурмовика, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:РоссияСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры