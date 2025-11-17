В России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого Як-130М

Первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М уже изготовлены в России. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Dubai Airshow 2025. По его словам, один из самолетов представлен на статической экспозиции авиасалона.

В октябре «Ростех» сообщал, что Иркутский авиационный завод построил первый опытный Як-130М и направил его на наземные и летные испытания. В ПАО «Яковлев» ранее уточняли, что первые три учебно-тренировочных самолета, способных выполнять задачи легкого штурмовика, находятся на стадии сборки, отмечает RT.