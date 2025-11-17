СМИ: Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле мог стать фосфид алюминия

Туристы из Германии, погибшие в Стамбуле, могли отравиться фосфидом алюминия — токсичным препаратом без известного антидота. Об этом сообщает турецкий телеканал AHaber.

Ранее глава департамента здравоохранения Стамбула Абдуллах Гюнер сообщил о гибели четвертого члена семьи Беджек, доставленного в больницу после ухудшения состояния. Мать и двое детей трех и шести лет скончались в конце прошлой недели, первоначально предполагалось пищевое отравление. Гюнер отмечал, что всплеска схожих случаев в городе не зафиксировано.

По делу задержаны уже 11 человек, власти опечатали гостиницу Harbour Suites, где останавливались погибшие. Следствие проверяет версию о возможном отравлении в результате неправильно проведённой дезинсекции помещений.

Согласно турецким СМИ, за несколько дней до инцидента обработка проводилась на нулевом этаже, тогда как семья проживала на первом, а ещё трое иностранцев, позже госпитализированных, — на четвертом. Эксперты не исключают, что при дезинсекции могли использоваться опасные вещества, включая сельскохозяйственные пестициды, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
