СМИ: Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле мог стать фосфид алюминия

По делу задержаны уже 11 человек, власти опечатали гостиницу Harbour Suites, где останавливались погибшие. Следствие проверяет версию о возможном отравлении в результате неправильно проведённой дезинсекции помещений.

Согласно турецким СМИ, за несколько дней до инцидента обработка проводилась на нулевом этаже, тогда как семья проживала на первом, а ещё трое иностранцев, позже госпитализированных, — на четвертом. Эксперты не исключают, что при дезинсекции могли использоваться опасные вещества, включая сельскохозяйственные пестициды, передает «Радиоточка НСН».

