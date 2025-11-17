Скончались знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер

Алиса и Эллен Кесслер, легендарные артистки-близнецы, известные как сестры Кесслер, умерли в возрасте 89 лет в Грюнвальде под Мюнхеном. О их кончине сообщило агентство dpa, отметив, что дуэт, прославившийся по всему миру, ушел из жизни одновременно. Полиция Мюнхена подтвердила проведение оперативных мероприятий по месту происшествия, но подробностей не раскрыла.

Кесслеры родились 20 августа 1936 года в саксонском Нерхау. Еще до строительства Берлинской стены семья покинула ГДР и переехала на Запад. В 1952 году сестры получили приглашение в театр «Палладиум» в Дюссельдорфе, а вскоре стали выступать в знаменитом парижском кабаре «Лидо», где обрели европейскую и американскую популярность.