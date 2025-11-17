Скончались знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер
Алиса и Эллен Кесслер, легендарные артистки-близнецы, известные как сестры Кесслер, умерли в возрасте 89 лет в Грюнвальде под Мюнхеном. О их кончине сообщило агентство dpa, отметив, что дуэт, прославившийся по всему миру, ушел из жизни одновременно. Полиция Мюнхена подтвердила проведение оперативных мероприятий по месту происшествия, но подробностей не раскрыла.
Кесслеры родились 20 августа 1936 года в саксонском Нерхау. Еще до строительства Берлинской стены семья покинула ГДР и переехала на Запад. В 1952 году сестры получили приглашение в театр «Палладиум» в Дюссельдорфе, а вскоре стали выступать в знаменитом парижском кабаре «Лидо», где обрели европейскую и американскую популярность.
В послевоенные годы Кесслеры стали одними из первых артисток, которые позволяли себе более откровенные номера, определив стиль европейского шоу того времени. Позднее они гастролировали по миру, появлялись на телевидении и снимались в кино. В 1959 году близнецы представляли ФРГ на «Евровидении» и заняли восьмое место. С середины 1960-х они работали преимущественно в Италии, где стали настоящими звездами.
Алиса и Эллен Кесслер никогда не были замужем и с 1986 года жили в общем доме в Грюнвальде. В 2006 году они пожертвовали свое состояние организации «Врачи без границ», передает «Радиоточка НСН».
