«Не пять, а десять тысяч!»: Заплатят ли пенсионерам «новогодний капитал»

Государство должно напрямую участвовать в жизни граждан, поэтому иногда можно решиться на незапланированные траты для пенсионеров, заявил НСН Вячеслав Калинин.

Пенсионеры заслуживают новогоднюю выплату не в пять, а сразу в десять тысяч рублей. Это некритичные расходы для бюджета, рассказал член экспертного совета Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в разговоре с НСН.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил ввести в России специальный «Новогодний капитал» — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пять тысяч рублей для всех категорий пенсионеров. Парламентарий направил официальное обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Калинин предложил улучшить это предложение.

Новые надбавки пенсионерам старше 70 лет потребуют 1,4 триллиона рублей в год
«Я поддерживаю любую инициативу, направленную на улучшение поддержки, повышение социального статуса или выплату различных льгот. Что касается возможности и невозможности этого шага в преддверии новогодних событий, в текущей ситуации, мы должны прекрасно понимать, что наше общество максимально включено в повестку помощи фронту, включая и пенсионеров. Поэтому я бы сделал акцент на поправку в сторону увеличения этой выплаты до хотя бы 10 тысяч рублей. Это значительные деньги, прежде всего, в отдаленных регионах нашего отечества. Мы понимаем, что это нагрузка на бюджет и очень серьезные незапланированные выплаты, но иногда государство должно показать, что оно искренне участвует в судьбе своих граждан. Поэтому необходимо идти на такие шаги. Посмотрим, что скажет министр труда», — указал он.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН заверил, что повышения пенсионного возраста не будет.

