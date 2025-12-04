Пенсионеры заслуживают новогоднюю выплату не в пять, а сразу в десять тысяч рублей. Это некритичные расходы для бюджета, рассказал член экспертного совета Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслав Калинин в разговоре с НСН.



Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил ввести в России специальный «Новогодний капитал» — ежегодную предновогоднюю выплату в размере пять тысяч рублей для всех категорий пенсионеров. Парламентарий направил официальное обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Калинин предложил улучшить это предложение.