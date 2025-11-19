«Революция и золотые трубы»: Чем запомнилась XI премия «Все Цвета Джаза»
Сергей Жилин признал, что премия Радио JAZZ становится все более престижной, «восходящая звезда» Даниэль Адиянц раскрыл мечты о «молодой музыке», а Катя Гордон назвала джаз революционной музыкой.
В центре Москвы вечером 19 ноября отгремело главное джазовое событие года - Церемония награждения XI премии «Все Цвета Джаза», которая прошла в роскошных интерьерах театра «ОДЕОН».
Организатором премии по традиции выступило Радио JAZZ. Победители, выбранные авторитетным жюри, были названы в семи обычных номинациях и одной специальной.
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: «ДЖАЗ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ!»
«Музыкантом года» стала джазовая певица, композитор, теле- и радиоведущая Мариам Мерабова. Молодой пианист и руководитель джазового трио Даниэль Адиянц победил в номинации «восходящая звезда». Лучшим релизом года признали альбом Московского джазового оркестра Игоря Бутмана «Образы. Мусоргский и Бородин».
Мариам Мерабова подчеркнула, что не ожидала победы, пожелав всем «импровизации по жизни».
«Я абсолютно этого не ожидала, потому что я даже не знаю, кто меня представил в этой номинации, я вообще за этим не следила. Когда сегодня это было объявлено, причем в окружении таких потрясающих, фантастических музыкантов, я даже не знаю… То, что меня отметили, конечно, приятно, это первая такая премия за много лет. Я хочу всех поблагодарить и желаю всем нам джаза и импровизации. Я желаю всем комфортно выходить из своих удобных кресел и импровизировать по жизни», - сказала певица.
Ну а Даниэль Адиянц назвал признание «восходящей звездой» новой планкой и раскрыл спецкору НСН планы создания в России нового сегмента джазовой музыки.
«Конечно, любому участнику приятно победить, но я всегда отношусь к этому: как оно должно быть, так оно и будет. Конечно, было очень волнительно до момента выхода на сцену. Пока я поднимался по ступенькам, тряслось все, что можно. Очень приятно, что мне досталась столь высокая награда, это большая честь. Я взял более высокую планку, поэтому придется еще больше ей соответствовать. Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Мне очень хочется, чтобы в нашем обществе было больше джазовых музыкантов, престижных мероприятий, альбомов. Джаз должен быть доступен обычным людям, чтобы они собирались со словами: «Слушай, у Даниэля пластинка вышла, я вот недавно приобрел, пойдем послушаем». Мне хотелось бы у нас в России существовал сегмент приятной современной музыки. Чтобы не оставалось только то, чему уже больше 50-70 лет, а было что-то новое, молодое и современное. Высокая оценка извне говорит о том, что все мои силы были потрачены абсолютно не зря», - подчеркнул музыкант.
Фестивалем года стали «Дни джаза в Архангельске», а площадкой года - Интегративный джазовый центр в Москве. В номинации «мероприятие года» победил праздничный концерт в честь 90-летия основателя отечественного джаз-рока и легендарного ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова.
84-летний джазовый гитарист и композитор Алексей Кузнецов получил премию за вклад в развитие джазовой культуры в России, а Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова стал обладателем премии в специальной номинации «Социальный проект» за участие в образовательной программе «Джаз в московские школы».
МЭТРЫ: «ПРЕМИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ»
Участники церемонии насладились большим количеством качественной живой музыки. На сцену, в частности, выходили Сергей Жилин с «Фонограф-Джаз-Бэндом», участники шоу-театра CINEMA и оркестр Петра Востокова, ну а лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев показал, на что способен его QUEENtet.
Мазаев также рассказал спецкору НСН, как музыканту добиться успеха в мире джаза.
«Если музыкант хочет играть в оркестре, быть зависимым от коллектива, то это одно. А если человек является не просто музыкантом, а художником, и он хочет творить, то ему не надо ни на кого ориентироваться. Можно смотреть на своих кумиров, но делать свою музыку и зарабатывать свою аудиторию. Она придет постепенно: по два, по пять человек с каждым годом, потом небольшие клубы, а в итоге человек будет собирать стадионы», — пообещал музыкант.
Со своей стороны, Сергей Жилин, входивший в состав жюри премии, отметил, что она становится все более престижной для музыкантов.
«С каждым годом премия набирает обороты и становится все более ценной для музыкантов. Это очень важно, потому что очень легко обесценить любое дело. Если вдруг начать раздавать премию направо и налево, то музыканты, которые по-настоящему влюблены в джаз, перестанут на всё это реагировать. Здесь же как раз другая история – очень правильно соблюдается граница: с одной стороны, есть некая, достаточно важная популярность, а с другой – уважение к музыкантам, которые занимаются исключительно этим направлением».
ШОУБИЗ: ЧЕРНЫЙ БАРХАТ И РЕВОЛЮЦИЯ:
В числе гостей церемонии было немало звезд музыки, кино, театра и шоу-бизнеса, испытывающих особые чувства к джазу. Так, певец и композитор Дмитрий Маликов отметил, что джаз есть и в его творчестве.
«Я не джазовый музыкант, но джаз есть в любом направлении: в классической музыке, в неоклассике, которой я занимаюсь, в поп-музыке. У меня тоже есть элементы джазовые в моей программе, я очень рад послушать хороший джаз. Это и Игорь Бутман, и Сережа Мазаев. Он играет на кларнете и пришел, как и я, из эстрады в классическую музыку. Мы кочуем оттуда, зато нам не скучно», — подчеркнул Маликов.
Актриса театра и кино Олеся Судзиловская, вручавшая на сцене награду Адиянцу, провела ассоциации между джазом и роскошью.
«Джаз для меня – это золото с черным бархатом, это медные трубы, которые даже не хочется преодолевать, пусть они будут в своей ипостаси – в роскоши, с короной… Вот какое-то такое у меня состояние джаза», - призналась Судзиловская.
Звездный юрист Екатерина Гордон нашла в себе и джазе много общего.
«Джаз - это революционная, экстравагантная, экспрессивная музыка, которую делают талантливые люди. Это то, что невозможно повторять, то, что существует вопреки, поэтому я здесь как автор, который пишет музыку», - отметила адвокат.
Актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала о дружбе с джазменами и «живой трубе» Вадима Эйленкрига.
«Я сама родом из Ростова-на-Дону, у меня есть земляк Олег Аккуратов, это незрячий виртуоз, он поет джаз так, как поют его афроамериканцы. Я знакома с Игорем Бутманом, дружна с Вадимом Эйленкригом, обожаю ходить на его концерты. Казалось бы, труба — духовой инструмент, она не так легка и проста для восприятия, но у него "живая" труба, он разговаривает ей и играет джаз потрясающе», - подчеркнула Безрукова.
При этом певица Бьянка объяснила, почему нейросеть не сможет заменить Нину Симон.
«Нейросети могут повторить, сгенерировать хип-хоп, поп-музыку, регги и другие направления. но джаз и таких джазовых исполнителей, как, например, Нина Симон, не заменить, это невозможно! Для этого нужны душа и талант. Надеюсь, что ИИ к джазу и близко не подойдет, хотя порой нейросети меня пугает», - отметила R&B-певица.
В 2024 году музыкантом года на премии «Все Цвета Джаза» была признана певица Фантине, начинавшая джазовую карьеру в Австралии, а восходящей звездой – певица из Санкт-Петербурга Варвара Убель, имеющая собственную группу. В 2023 году в этих номинациях победили, соответственно, Билли Новик и SINcopated.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Революция и золотые трубы»: Чем запомнилась XI премия «Все Цвета Джаза»
- Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
- «Импровизировать по жизни»: Мерабова назвал сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»
- Россия откроет посольство в Того в 2026 году
- В ГД предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации
- Народный артист Жилин назвал «Все Цвета Джаза» главной музыкальной премией в стране
- Булыкин поддержал возвращение пива на стадионы
- «Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»
- Фукуок стал одним из самых востребованных зимних направлений у россиян
- В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru