ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ: «ДЖАЗ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ!»

«Музыкантом года» стала джазовая певица, композитор, теле- и радиоведущая Мариам Мерабова. Молодой пианист и руководитель джазового трио Даниэль Адиянц победил в номинации «восходящая звезда». Лучшим релизом года признали альбом Московского джазового оркестра Игоря Бутмана «Образы. Мусоргский и Бородин».

Мариам Мерабова подчеркнула, что не ожидала победы, пожелав всем «импровизации по жизни».

«Я абсолютно этого не ожидала, потому что я даже не знаю, кто меня представил в этой номинации, я вообще за этим не следила. Когда сегодня это было объявлено, причем в окружении таких потрясающих, фантастических музыкантов, я даже не знаю… То, что меня отметили, конечно, приятно, это первая такая премия за много лет. Я хочу всех поблагодарить и желаю всем нам джаза и импровизации. Я желаю всем комфортно выходить из своих удобных кресел и импровизировать по жизни», - сказала певица.

Ну а Даниэль Адиянц назвал признание «восходящей звездой» новой планкой и раскрыл спецкору НСН планы создания в России нового сегмента джазовой музыки.

«Конечно, любому участнику приятно победить, но я всегда отношусь к этому: как оно должно быть, так оно и будет. Конечно, было очень волнительно до момента выхода на сцену. Пока я поднимался по ступенькам, тряслось все, что можно. Очень приятно, что мне досталась столь высокая награда, это большая честь. Я взял более высокую планку, поэтому придется еще больше ей соответствовать. Спасибо большое всем, кто голосовал за меня. Мне очень хочется, чтобы в нашем обществе было больше джазовых музыкантов, престижных мероприятий, альбомов. Джаз должен быть доступен обычным людям, чтобы они собирались со словами: «Слушай, у Даниэля пластинка вышла, я вот недавно приобрел, пойдем послушаем». Мне хотелось бы у нас в России существовал сегмент приятной современной музыки. Чтобы не оставалось только то, чему уже больше 50-70 лет, а было что-то новое, молодое и современное. Высокая оценка извне говорит о том, что все мои силы были потрачены абсолютно не зря», - подчеркнул музыкант.

Фестивалем года стали «Дни джаза в Архангельске», а площадкой года - Интегративный джазовый центр в Москве. В номинации «мероприятие года» победил праздничный концерт в честь 90-летия основателя отечественного джаз-рока и легендарного ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова.

84-летний джазовый гитарист и композитор Алексей Кузнецов получил премию за вклад в развитие джазовой культуры в России, а Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова стал обладателем премии в специальной номинации «Социальный проект» за участие в образовательной программе «Джаз в московские школы».