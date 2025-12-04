«Плюсы такого рубля очевидны. Для потребителя, прежде всего, конечно же, это возможность купить больше импортных товаров, то есть больше холодильников, больше телевизоров, больше автомобилей и так далее, а также съездить за рубеж, неважно, куда: в Китай, либо в Европу, получив визу. Для производителей ситуация абсолютно обратная, здесь как раз экспортеры получают меньше рублей за свою валютную выручку, это означает, что компании, которые конкурируют с импортом, у нас теряют ценовое преимущество. А это классический голландский синдром, которым российская экономика пытается болеть уже достаточно долго и с которым, в принципе, постоянно ведется борьба», - рассказал он.

Тараповский также указал, кому в этой ситуации будет сложнее всего.

«Что сейчас делать? Прежде всего, тяжелее всего будет экспортерам: надо резать косты, повышать эффективность. Импортозамещающим производствам нужно молиться, искать ниши, где конкуренция с импортом невозможна, либо использовать возможности государственной и региональной поддержки, которая достаточно богата. Ирония в том, что Силуанов призывает учиться жить с курсом, который сам Минфин не контролирует. По отношению к Минфину это внешние обстоятельства. В большей степени за контроль над курсом и инфляцией отвечает Центральный банк», - добавил собеседник НСН.

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил НСН, что сегодня плавающий курс рубля в РФ действительно не приносит пользы и отметил, что видит выход в том, чтобы Центробанк или ряд крупных банков в ручную сглаживали ситуацию.

