Ирония Силуанова: Российские экспортеры вынуждены «молиться» из-за крепкого рубля
Импортозамещающим производствам на фоне крепкого рубля нужно молиться и искать ниши, где конкуренция с импортом невозможна, заявил НСН Алексей Тараповский.
Крепкий рубль выгоден покупателям с точки зрения цен на импортную технику и путешествия, но российские экспортеры при этом теряют прибыль, что болезненно для экономики в целом, заявил НСН основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года. ЦБ сохранил курс доллара на 4 декабря ниже 78 рублей. Курс юаня на торгах Московской биржи упал до минимума более чем за 2 года и 9 месяцев — с 28 февраля 2023 года. На минимуме пара CNY/RUB снизилась на 1%, до 10,761 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что России следует «учиться жить и работать» при текущем курсе рубля, поскольку сформировавшийся диапазон является «более-менее сбалансированным». Тараповский объяснил, о ком говорит Силуанов.
«Плюсы такого рубля очевидны. Для потребителя, прежде всего, конечно же, это возможность купить больше импортных товаров, то есть больше холодильников, больше телевизоров, больше автомобилей и так далее, а также съездить за рубеж, неважно, куда: в Китай, либо в Европу, получив визу. Для производителей ситуация абсолютно обратная, здесь как раз экспортеры получают меньше рублей за свою валютную выручку, это означает, что компании, которые конкурируют с импортом, у нас теряют ценовое преимущество. А это классический голландский синдром, которым российская экономика пытается болеть уже достаточно долго и с которым, в принципе, постоянно ведется борьба», - рассказал он.
Тараповский также указал, кому в этой ситуации будет сложнее всего.
«Что сейчас делать? Прежде всего, тяжелее всего будет экспортерам: надо резать косты, повышать эффективность. Импортозамещающим производствам нужно молиться, искать ниши, где конкуренция с импортом невозможна, либо использовать возможности государственной и региональной поддержки, которая достаточно богата. Ирония в том, что Силуанов призывает учиться жить с курсом, который сам Минфин не контролирует. По отношению к Минфину это внешние обстоятельства. В большей степени за контроль над курсом и инфляцией отвечает Центральный банк», - добавил собеседник НСН.
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил НСН, что сегодня плавающий курс рубля в РФ действительно не приносит пользы и отметил, что видит выход в том, чтобы Центробанк или ряд крупных банков в ручную сглаживали ситуацию.
