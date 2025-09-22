«У меня в планах переписать заново золотые хиты, чтобы их выпустить уже под своим брендом в актуальном звучании. Так получилось, что главный альбом группы «Смысловые Галлюцинации» «3000» был собран из «демок». Я его без боли до сих пор не могу слушать, он просто за неделю был сведён и сделан, потому что все сроки были пропущены. Конечно, культура винила – это другой уровень. Я очень хочу переиздать старые альбомы, и новые альбомы издавать на виниле. Последние пластинки наши уже раскупили, больше пластинок с моим творчеством не существует. Я думаю, что в следующем году сделаем. У меня лето пролетело незаметно, я даже не могу вспомнить, чем я занимался, хотя я человек непьющий. Просто было очень много событий, проектов и мероприятий», - пояснил он.

Музыкант объяснил, почему люди сегодня тянутся к трендам из прошлого.

«К кассетам тоже отношусь отлично, я в 1998 году работал на радио. У меня родился сын, мне нужно было семью кормить. Мы тогда с кассет ставили песни на радио. Это совсем другое ощущение, другое отношение к музыке — это же перемотать надо и так далее. Люди сегодня вспоминают винтаж, потому что это настоящее, это противовес всему искусственному», - отметил собеседник НСН.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также заявил НСН, что альбомы коллектива будут переиздаваться на виниле.

