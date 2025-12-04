Власти не нашли денег на бесплатные вакцины от ветрянки и менингококка
Вакцины от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции начнут производить позже из-за трудностей с финансированием, все они будут бесплатными, сказал НСН Сергей Шуляк.
Производство вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции находится на низком старте, однако его перенесли из-за недостатка финансирования. Об этом НСН заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Власти планируют сдвинуть сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин от ротавирусной инфекции (с 2025 на 2029 год), ветряной оспы (с 2027 на 2031 год), вируса папилломы человека (ВПЧ, с 2026 на 2027 год) и менингококковой инфекции (с 2025 на 2027 год). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на проект распоряжения Минздрава. По мнению Шуляка, это связано с недостатком финансирования.
«Безусловно, эти вакцины востребованы, их не зря хотели включить в календарь прививок. Надо тратить деньги на их производство в России, вопрос финансирования остро стоит во всех отраслях. Хотели сделать, чтобы вакцинация была массовой, поголовной... Видимо, сейчас такой возможности нет, нужно еще какое-то время. Всегда есть проекты выхода производства вакцин в определенное время, но, как показывает практика, обычно это время сдвигается, хотя разработки есть. Производство уже находится на низком старте, учитывая небольшой перенос в случае с вакцинами против ВПЧ и менингококковой инфекции, но есть обстоятельства, которые мешают», — сказал Шуляк.
Шуляк заверил, что указанные вакцины будут бесплатными для всех россиян.
«Если Минздрав вносит вакцины в календарь прививок, то это бесплатно. Платные прививки не вносятся в обязательный перечень, потому что нельзя заставить человека сделать прививку за свой счет. Если бы включили прививки в календарь и вдруг случился бы сбой, люди бы начали жаловаться», — подытожил он.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что сегодня в Москве уже прививают отечественной вакциной от ВПЧ, а вот от ветряной оспы и от ротавируса своих вакцин в РФ пока нет – используются бельгийская в первом случае и индийская во втором соответственно.
