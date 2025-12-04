Производство вакцин от ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции находится на низком старте, однако его перенесли из-за недостатка финансирования. Об этом НСН заявил директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Власти планируют сдвинуть сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин от ротавирусной инфекции (с 2025 на 2029 год), ветряной оспы (с 2027 на 2031 год), вируса папилломы человека (ВПЧ, с 2026 на 2027 год) и менингококковой инфекции (с 2025 на 2027 год). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на проект распоряжения Минздрава. По мнению Шуляка, это связано с недостатком финансирования.