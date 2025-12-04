Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев напомнил, что ранее аналогичное разрешение получили юноши и юниоры. Теперь же FIAS распространила это решение на соревнования во всех возрастных категориях.

«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение... укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений», — указал министр.

Ранее право выступать на турнирах с флагом страны вернули российским дзюдоистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».