Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном
Российским и белорусским самбистам разрешили выступать под национальными флагами и с гимнами своих стран. Как пишет RT, соответствующее решение приняла Международная федерация самбо (FIAS).
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев напомнил, что ранее аналогичное разрешение получили юноши и юниоры. Теперь же FIAS распространила это решение на соревнования во всех возрастных категориях.
«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение... укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений», — указал министр.
Ранее право выступать на турнирах с флагом страны вернули российским дзюдоистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
