Российским самбистам разрешили выступать с флагом и гимном

Российским и белорусским самбистам разрешили выступать под национальными флагами и с гимнами своих стран. Как пишет RT, соответствующее решение приняла Международная федерация самбо (FIAS).

CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев напомнил, что ранее аналогичное разрешение получили юноши и юниоры. Теперь же FIAS распространила это решение на соревнования во всех возрастных категориях.

«Как подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков, решение... укрепляет главный принцип спорта, он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений», — указал министр.

Ранее право выступать на турнирах с флагом страны вернули российским дзюдоистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гимн РоссииФлаг РоссииСпортсменыРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры