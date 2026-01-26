Короли стадионов: «Пока лавочка не закрылась»

Главными рекордсменами 2025 года среди «стадионных тяжеловесов» стали Баста и Сергей Жуков. Рэпер из Ростова дал в июне два подряд концерта в «Лужниках», на которые пришли 150 тысяч зрителей, а группа «Руки Вверх!» собрала весной пять подряд ледовых «ВТБ Арен» в Москве (общая аудитория 65 тысяч зрителей).

В 2026 году в «Лужниках» заявлены уже три двойных концерта. «Замах на 150 тысяч» сделали Баста (один сольный концерт, один с Гуфом), «Руки Вверх!» и Егор Крид. Помимо них на главном стадионе страны в этом году выступят Леонид Агутин, группа «Звери», Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» и «Кино». Таким образом, число концертов в «Луже» уже удвоилось по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, Сергей Жуков в год 30-летия своей группы решил побить региональный рекорд, заявив сразу девять концертов на футбольных стадионах. Это «Лужники (два концерта), «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и вмещающие от 35 до 45 тысяч зрителей стадионы в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Самаре.

Сергей Жуков сказал НСН, что такого в российском шоу-бизнесе еще не было.

«Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мы заявили второй концерт в «Лужниках» в связи с интересом зрителей. Уже больше 60 тысяч билетов продано, а до выступления больше, чем полгода. Людям мест не хватает, поэтому было принято решение о втором концерте. Мы могли бы дать и больше концертов, но третий вряд ли появится, к сожалению, нет свободных дат. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд. К тому же в большинстве городов билеты уже практически проданы. Например, в Калининграде, в котором мы несколько лет не были, уже продано три дворца спорта и думается уже про четвертый подряд. Нас ждет какой-то большой, солнечный, невообразимый год», - подчеркнул Жуков.

По словам Евгения Финкельштейна, свободных дат на главных стадионах страны практически нет.

«Мы ждем большое количество концертов, потому что это чуть ли не единственная индустрия, которая не очень сильно пострадала. Количество именно этих, «огромных» концертов растет даже по сравнению с прошлым годом. Мы видим уже сейчас по продажам, что все стадионные концерты, которые заявлены - будут аншлаги. И самое главное, что в «Лужниках» нет свободных дат. Практически все пустые даты на «ВТБ» и «Спартаке» тоже уже заняты», - отметил эксперт.

При этом Артем Евсеенко считает, что рост количества больших концертов и выступлений в регионах связан с тем, что артисты пытаются «успеть, пока лавочка не закрылась».

«Увеличение посещаемости мероприятий с участием популярных артистов происходит исключительно из-за того, что западные артисты закрыли для себя российский рынок. В 2019 году в России 30 миллионов человек ходили на большие концерты. Они никуда не исчезли, но исчезли артисты. Эти 30 миллионов идут на то, что им предлагает рынок. Количество денег у людей плюс-минус одно и то же, как и количество времени, которое они готовы потратить на то, чтобы сходить на мероприятие. Абсолютно все понимают на рынке, что это временная ситуация, пока не вернулись западные звезды. По сути они стараются поскорее дать эти два-три концерта, понимая, что через два года уже может и не быть такой возможности. Когда все успокоится, иностранные артисты вернутся в Россию. Пока же они боятся к нам ездить. Есть те, кто поддерживает западную линию, но большая часть артистов аполитична, они просто боятся, что потеряют доход у себя в стране», - разъяснил он.