«Третий заказчик»: В концертной индустрии раскрыли тренды-2026 года
В «Лужниках» уже нет свободных дат для концертов, «Руки Вверх!» идут на небывалый для шоу-бизнеса рекорд, при этом артисты, следящие за «повесткой», уже поняли, какая ниша откроется в 2026 году.
2026-й год ознаменуется для концертной индустрии новыми стадионными рекордами. Свободных дат на главных стадионах почти нет, при этом «корпоративных» и «народных» артистов потеснят «государственные». На этом фоне продолжится вымирание клубной индустрии.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко и лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, объяснили НСН, какие тренды заработают в 2026 году, а что уйдет в прошлое.
Короли стадионов: «Пока лавочка не закрылась»
Главными рекордсменами 2025 года среди «стадионных тяжеловесов» стали Баста и Сергей Жуков. Рэпер из Ростова дал в июне два подряд концерта в «Лужниках», на которые пришли 150 тысяч зрителей, а группа «Руки Вверх!» собрала весной пять подряд ледовых «ВТБ Арен» в Москве (общая аудитория 65 тысяч зрителей).
В 2026 году в «Лужниках» заявлены уже три двойных концерта. «Замах на 150 тысяч» сделали Баста (один сольный концерт, один с Гуфом), «Руки Вверх!» и Егор Крид. Помимо них на главном стадионе страны в этом году выступят Леонид Агутин, группа «Звери», Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» и «Кино». Таким образом, число концертов в «Луже» уже удвоилось по сравнению с 2025 годом.
Кроме того, Сергей Жуков в год 30-летия своей группы решил побить региональный рекорд, заявив сразу девять концертов на футбольных стадионах. Это «Лужники (два концерта), «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и вмещающие от 35 до 45 тысяч зрителей стадионы в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Самаре.
Сергей Жуков сказал НСН, что такого в российском шоу-бизнесе еще не было.
«Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мы заявили второй концерт в «Лужниках» в связи с интересом зрителей. Уже больше 60 тысяч билетов продано, а до выступления больше, чем полгода. Людям мест не хватает, поэтому было принято решение о втором концерте. Мы могли бы дать и больше концертов, но третий вряд ли появится, к сожалению, нет свободных дат. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд. К тому же в большинстве городов билеты уже практически проданы. Например, в Калининграде, в котором мы несколько лет не были, уже продано три дворца спорта и думается уже про четвертый подряд. Нас ждет какой-то большой, солнечный, невообразимый год», - подчеркнул Жуков.
По словам Евгения Финкельштейна, свободных дат на главных стадионах страны практически нет.
«Мы ждем большое количество концертов, потому что это чуть ли не единственная индустрия, которая не очень сильно пострадала. Количество именно этих, «огромных» концертов растет даже по сравнению с прошлым годом. Мы видим уже сейчас по продажам, что все стадионные концерты, которые заявлены - будут аншлаги. И самое главное, что в «Лужниках» нет свободных дат. Практически все пустые даты на «ВТБ» и «Спартаке» тоже уже заняты», - отметил эксперт.
При этом Артем Евсеенко считает, что рост количества больших концертов и выступлений в регионах связан с тем, что артисты пытаются «успеть, пока лавочка не закрылась».
«Увеличение посещаемости мероприятий с участием популярных артистов происходит исключительно из-за того, что западные артисты закрыли для себя российский рынок. В 2019 году в России 30 миллионов человек ходили на большие концерты. Они никуда не исчезли, но исчезли артисты. Эти 30 миллионов идут на то, что им предлагает рынок. Количество денег у людей плюс-минус одно и то же, как и количество времени, которое они готовы потратить на то, чтобы сходить на мероприятие. Абсолютно все понимают на рынке, что это временная ситуация, пока не вернулись западные звезды. По сути они стараются поскорее дать эти два-три концерта, понимая, что через два года уже может и не быть такой возможности. Когда все успокоится, иностранные артисты вернутся в Россию. Пока же они боятся к нам ездить. Есть те, кто поддерживает западную линию, но большая часть артистов аполитична, они просто боятся, что потеряют доход у себя в стране», - разъяснил он.
«Третья ниша»: от Lamborghini до Куртуковой
Помимо корпоративных и стадионных артистов, «заказчиком» которых является зритель, в 2026 году откроется «третья ниша». По словам Артема Евсеенко, это «государственные» концерты, спрос на которые вырастет в Год единства народов России.
«Артист едет в гастрольный тур, если хочет получить массовое признание. Если же он (или лейбл) рассчитывает на корпоративного заказчика, то снимает соответствующие клипы и поет соответствующие песни. У них нет афиш и концертов, но при этом они почему-то дико популярны. Если посмотреть их клипы, это не образ жизни условного россиянина, а образ жизни заказчика. Вторая тенденция - это удовлетворение потребностей массового зрителя. Разницу между ними можно увидеть в видеоклипах. В клипах у тех же «Руки Вверх!» и Басты обычные россияне, там нет супербогатых домов и Lamborghini, чтобы подобное притягивалось к подобному. Эти две ниши существуют лет по 30, в этом отношении в индустрии ничего не поменялось, но наметилась третья, у нас появился новый заказчик – раньше это были корпорации, а теперь государство. Поэтому появились такие артисты, как Bearwolf, Куртукова и они будут появляться дальше. Появились артисты и продюсеры, например, Шаман, которые смекнули и нашли третью нишу, которая отвечает на запросы государства. Это выступления на государственных мероприятиях, Днях города и так далее. В 2026 году у нас Год единства народов России и артисты, которые следят за повесткой, правильно в нее «уложатся» и будут все больше и больше переориентироваться на государственные задачи», - разъяснил глава «Небо Рекордс».
Евсеенко добавил, что на этом фоне продолжит развитие и тренд на фолк.
«Развитие фолка уже случилось. Всегда, когда над страной нависает опасность, люди обращаются к корням, плюс государство инспирирует это движение, продвигает и поддерживает таких артистов. Новое направление, отвечающее запросам государственных задач – эта тенденция будет становиться все сильнее и мощнее, а предыдущие два будут так или иначе уступать часть своего потенциала», - уверен собеседник НСН,
«КОНЦЕРТЫ 360»: ЗРИТЕЛИ ИЛИ МЕГАКРЕАТИВ?
Группа «Ария» дала в декабре 2026 года два концерта на «ВТБ Арене» в так называемом «формате 360 градусов», когда сцена находится в центре зрительного зала, а не у одной из трибун. Сергей Жуков ранее говорил НСН, что в год 30-летия «Руки Вверх!» его группа даст такой концерт в «Лужниках», однако от этих планов пришлось отказаться.
«Концерт в формате 360 в «Лужниках» нам не получилось сделать технически, хотя некоторые люди уже пробовали это делать. У нас 30-метровый экран. Чтобы поставить его в центре «Лужников», нужно делать сцену минимум 30 метров в диаметре плюс технические конструкции и так далее, но тогда 15 тысяч человек не попадут на концерт. Кроме того, будут сложности с безопасностью, потому что нужно по периметру вокруг сделать свободные зоны доступа, выходы, входы, это обязательные условия. Ну и самое главное: когда ты работаешь на одну сторону, то вся вторая часть стадиона либо видит твою спину, либо тебя не видит из-за того, что все прикрывается экранами, балками, конструкциями, светом, фермами, декорациями и так далее. Поэтому мы, выбирая между мегакреативом и концертными находками, в данном случае выбрали уважение к зрителю, чтобы каждый максимально мог насладиться концертом и одинаково увидеть шоу - что с танцпола, что сбоку, слева, справа, сзади или сверху. Поэтому мы решили оставить все как есть, но подготовили еще более интересное шоу, чем в прошлом году», - разъяснил Жуков.
Со своей стороны, Евгений Финкельштейн подтвердил, что концерты в формате 360 пока не станут массовым явлением. При этом сохранится тренд на дорогие, мультимедийные шоу ведущих артистов.
«Это технологически тяжелый проект, история с форматом 360 точно массово не пойдет, однако концерты сейчас действительно превращаются в высокотехнологичное, очень дорогостоящее шоу. В этом году мы будем делать большой концерт Zivert на «Газпром Арене». Я делал много иностранных концертов, но шоу такого уровня, как у Zivert, на Западе редко можно встретить. Здесь рабоает принцип – чем больше вкладываешь, тем больше забираешь», - отметил эксперт.
КОНЕЦ КЛУБНОЙ ЭПОХИ: «ПО БАРАМ…»
В 2024 году в Москве закрылся клуб «Пропаганда», а в 2025 – рок-клуб «1930» и модные клубы Gazgolder, ARMA (бывший Mutabor) и Blanc. Сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин говорил НСН, что это мировой тренд, указав на закрытие клубов Watergate в Берлине и Kompass в Бельгии. По его мнению, клубная тематика «уходит навсегда», поскольку организовывать фестиваль один раз в год, проще, чем круглый год содержать клуб.
Евгений Финкельштейн не согласился с фестивальной параллелью, но подтвердил, что клубы умирают.
«Клубы и фестивали – это разные форматы, никакого отношения друг к другу не имеющие. Клубы умирают, потому что умирает клубная музыка. Эта музыка сейчас находится не в тренде, клубы работают в основном в пятницу и субботу, но надо платить аренду и зарплаты все остальные дни. Это становится невыгодным, поэтому клубы закрываются, но это продолжается уже не первый год. Умирает и электронная музыка, и сама клубная система», - считает он.
Вместе с тем Артем Евсеенко связал проблемы клубов с трендом на трезвость и выходом алкоголя из моды.
«Клубы не живут за счет артистов, они наоборот - расходная часть. Клубы живут за счет бара, продажи кухни, аренды. Могу предположить, что у клубов исчез или сильно просел какой-то из источников дохода. Возможно, это связано с тем, что в России идет хороша программа по переориентированию людей с баров на спорт. Когда мы делали клубные гастроли, было принято, что зрители выпивают на мероприятиях. Эта тенденция начала меняться, но не сегодня. Просто какие-то яркие результаты уже стали проявляться в виде закрытия заведений. Это не только в Москве, по всей стране это слышно. При этом открываются заведения другого формата, главная их задача - не на баре заработать, а с продажи билетов. Происходит переориентация: клуб закрылся, концертная площадка открылась. На самом деле это перемена мест слагаемых. Кроме того, если ставить мероприятие в клуб, сразу очень сильно ограничивается аудитория. Родители думают, что клуб – не самое подходящее место для подростков, даже если там концерт «12+». Артист, который собирает в клубе 300 человек, может с удивлением обнаружить, что на его концерт в ДК или дворце спорта придет тысяча зрителей. Многие артисты не верят в свои силы, не понимая, насколько клубная индустрия ограничивает посещаемость», - заключил собеседник НСН.
Эксперты музыкальной индустрии, подводя специально для НСН итоги 2025 года, указали на рост числа стадионных, региональных и «серийных» концертов.
