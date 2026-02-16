Стоимость организации свадеб в Москве и Московской области в 2026 году выросла примерно на 20-30% в сравнении с ценами прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на свадебных организаторов. По данным агентства, самые дорогие позиции в смете - аренда площадки и декор. Лейбман сообщила, что даже подрядчики сегодня повысили стоимость своих услуг.

«Банкетная часть – 35-40% от свадебного бюджета. Если бюджет свадьбы миллион, то ресторан стоит 350-400 тысяч. Стоимость среднего чека по меню выросла. Стоимость алкоголя выросла. В связи с этим вырос общий чек на банкет. Что касается декора, подорожала логистика, стоимость цветов выросла. В целом подорожал не только декор и банкет. Ценник на все позиции вырос примерно на 30%. Подрядчики повысили цены на услуги на 20-30%. Также выросла стоимость аренды оборудования - свет и звук. Выросла стоимость ремонта, что отразилось и на цене аренды. В Москве огромный бум свадеб, спрос рождает предложение. Если бы пары не соглашались на эти условия, то цены бы падали, но этого не происходит. Не знаю, как в регионах, но, мне кажется, мы все живем в одной стране, и цены повышаются везде. Возможно, подрядчики в регионах не повышают стоимость так стремительно, если нет спроса. Но на еду и декор цены, скорее всего, выросли везде, это неизбежно», - рассказала она.