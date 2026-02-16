Будний день и сезонные цветы: Как сэкономить на свадьбе в 2026 году
В непопулярные месяцы шансы сэкономить на торжестве заметно возрастают, рассказала НСН Евгения Лейбман.
Минимальная стоимость проведение скромной свадьбы до 40 гостей в Москве начинается от миллиона рублей, поскольку почти все составляющие торжества подорожали на 20-30%, заявила в беседе с НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Стоимость организации свадеб в Москве и Московской области в 2026 году выросла примерно на 20-30% в сравнении с ценами прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на свадебных организаторов. По данным агентства, самые дорогие позиции в смете - аренда площадки и декор. Лейбман сообщила, что даже подрядчики сегодня повысили стоимость своих услуг.
«Банкетная часть – 35-40% от свадебного бюджета. Если бюджет свадьбы миллион, то ресторан стоит 350-400 тысяч. Стоимость среднего чека по меню выросла. Стоимость алкоголя выросла. В связи с этим вырос общий чек на банкет. Что касается декора, подорожала логистика, стоимость цветов выросла. В целом подорожал не только декор и банкет. Ценник на все позиции вырос примерно на 30%. Подрядчики повысили цены на услуги на 20-30%. Также выросла стоимость аренды оборудования - свет и звук. Выросла стоимость ремонта, что отразилось и на цене аренды. В Москве огромный бум свадеб, спрос рождает предложение. Если бы пары не соглашались на эти условия, то цены бы падали, но этого не происходит. Не знаю, как в регионах, но, мне кажется, мы все живем в одной стране, и цены повышаются везде. Возможно, подрядчики в регионах не повышают стоимость так стремительно, если нет спроса. Но на еду и декор цены, скорее всего, выросли везде, это неизбежно», - рассказала она.
Как уточнила собеседница НСН, в целях экономии можно выбрать для свадьбы будний день и учесть ряд нюансов.
«Самые дорогие дни – пятница и суббота. В будние дни площадки идут на уступки, готовы, например, отменить пробковый сбор, снизить депозит и так далее. В декоре в целях экономии стоит выбрать сезонные цветы. Допустим, сейчас будет весна, сезон тюльпанов. Эти цветы будут стоить дешевле, чем пионы или розы. Альтернативой цветам может стать текстильный декор. Можно сэкономить, например, на композициях на столах гостей. Украсить не весь зал, а только зоны, которые чаще попадают в кадр - стол молодоженов и фотозону. Можно покупать алкоголь заранее. Свадебные наряды можно брать в аренду или покупать не в сезон. Также можно сузить круг приглашенных. Фотографа можно пригласить не на полный день, а на нужное количество часов. Сократить логистику, чтобы было минимум передвижений. Сэкономить позволит и свадьба не в сезон. Это октябрь, ноябрь, январь, февраль, март, апрель, май. Декабрь не берем, потому что это месяц кооперативов, когда цены поднимаются», - заявила Лейбман.
Собеседница НСН также отметила, что организация свадьбы на 30-40 человек сегодня обойдется примерно в миллион рублей.
«Подсчитать точно очень сложно. Я бы рассматривала не меньше миллиона, это минимальная сумма. Мы говорим о свадьбе на 30-40 человек с банкетом и базовыми свадебными позициями. На мой взгляд, 500 тысяч сегодня - это без декора, без ведущего, без всего. Просто ресторан и алкоголь. На этом накладывается ведущий, фотограф, видеограф, подарки гостям, платья, кольца, свет, звук, торт, и так далее», - подчеркнула она.
Ранее российские ЗАГСы назвали самые популярные даты для проведения свадеб. В топе находятся зеркальные даты — 26.06.26 и 26.02.26 Также пользуется спросом дата с двумя восьмерками, символизирующими знак бесконечности, — 08.08.26, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будний день и сезонные цветы: Как сэкономить на свадьбе в 2026 году
- СМИ: Для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненный срок
- ОПГ и 90-е: Что напрашивается во второй сезон сериала «Слово пацана»
- Рябков: Москва не спешит с выработкой позиции к Совету мира
- Собянина и Сергунину включили в коллегию Военно-промышленной комиссии
- ФАС выявила нарушение в работе Россельхозбанка
- Рок-волна и фолк без мата: Денис Майданов о музыке и сникерсах на фоне юбилея
- МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе
- Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа
- Смотрят на Сеул: Зачем Польше ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru