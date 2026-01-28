ЗВЕЗДЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ: «АРМЕЙСКИЕ ХИТЫ»

Уже несколько лет подряд стриминги признают артистом и артисткой года рэпера Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) и поп-звезду Anna Asti (Анна Дзюба). Одним из главных релизов 2025 года был назван альбом Macan «Bratland» c участием многих известных артистов. До сих пор в топах держатся совместные треки Icegergert с Zivert и Вани Дмитриенко с Аней Пересильд.

Сергей Мудрик объяснил, забудут ли фанаты ушедшего в армию Macanа, есть ли у кого-то шанс подвинуть с вершин их с Asti, и сохранится ли тренд на коллаборации.

«Если Андрей и Анна за этот год не выпустят по альбому или паре хитовых синглов — шансы есть. Если выпустят, то их куда меньше. Макана, конечно, не забудут, у нас есть пример артиста 10AGE, треки которого также попадали в чарт после его возвращения со службы. Уверен, что коллаборации продолжатся, потому что совместные треки являются простым, но эффективным способом взаимного расширения аудитории у артистов любого уровня. Даже первая крупная релизная неделя 2026 года началась с фитов Жени Трофимова и Nansi & Sidorov, Hammali и Akmal', а также "Три дня дождя" и Tritia», - отметил он.

По мнению Кати Комиссаровой, звездные коллаборации в 2026 году станут смелее, уйдя в сторону смешения жанров.

«Интересные, неожиданные фиты больших артистов были и остаются беспроигрышным форматом. Уверена, что в 2026 году звездные коллаборации никуда не исчезнут, а наоборот — станут ещё смелее. Главный вектор — смешение жанров. Если раньше они существовали обособленно внутри своих сообществ и редко пересекались, то сейчас появляется больше интересных коллабораций. За счёт этого ранее более нишевые жанры, такие как хип-хоп и электроника, становятся заметнее для массовой аудитории. В итоге мы слышим новое звучание, которое откликается самым разным слушателям. Среди удачных примеров — трек Вани Дмитриенко и Saluki «Ладони», «Иней» Вани Дмитриенко и Yanix и «Слёзы» от BADGRUB и Оксаны Почепы (Акула)», - пояснила собеседница НСН.

Она уверена, что Macan и Asti в 2026 году останутся в числе главных артистов.

«Macan и Anna Asti — артисты с большой аудиторией, сильным каталогом и высоким уровнем узнаваемости. Они регулярно выпускают новый музыкальный материал, дают концерты и в целом поддерживают высокую активность, благодаря чему постоянно остаются в поле зрения стриминговых площадок. Поэтому в 2026 году они по-прежнему будут входить в число ключевых фигур индустрии. При этом каждый год музыкальная сцена развивается и постоянно пополняется новыми яркими именами, которые уверенно выходят в топы. В 2025 году особенно заметны были Icegergert, «Бонд с кнопкой» и Ay Yola. В индустрии много сильных музыкантов, и мы с большим интересом наблюдаем за новыми именами», - сказала Комиссарова.

МАТ И КРИМИНАЛ: «ЗАКОНЫ ПРОТИВ ДНК»

Одним из главных открытий 2025 года стриминги назвали рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт), вляпавшегося в скандал из-за выкрикивания на концерте запрещенного воровского лозунга. На вершинах чартов до сих пор и трек «Жиганская» от Jakone и Kiliana.

Надежда Бойчевски считает, что артистам придется «изменить язык».

«В России уже принят ряд законов, мер и поправок, которые уже вступили в силу или вступят в нее в обозримом будущем. Они будут касаться и мата, и запрещенных веществ, так что очевидно контент начнет уходить в сторону изменения языка повествования и вуалирования многих тем», - прогнозирует она.

Со своей стороны, Катя Комиссарова объяснила, почему молодежь продолжит тянуться к криминальной эстетике.

«Такие аллегории в треках во многом апеллируют к ДНК хип-хоп культуры, которая исторически строилась на хулиганстве, вызове системе и уличной эстетике. Это скорее про художественный образ и мифологию жанра, чем про буквальное описание реальности. Параллельно эти сюжеты цепляют подростковые фантазии о статусе, свободе, быстрых деньгах и красивой жизни — всё это считывается, как метафора силы и успеха. Речь идёт о намеренно гиперболизированных образах, которые существуют в пространстве музыки и культуры, а не в повседневной жизни. Именно поэтому подобная эстетика продолжает находить отклик у аудитории и, вероятно, сохранится в 2026 году, постепенно трансформируясь и обретая новые формы», - пояснила собеседница НСН.