Нейросети и ностальгия: Стриминги назвали «черных лебедей» 2026 года
В индустрии ждут определение четкого места нейромузыки в экосистеме стримингов, ряду артистов придется «менять язык», при этом на волне тренда на 2016-й могут взлететь «классики» хип-хопа новой школы.
Представители ведущих музыкальных стримингов специально для НСН разобрали главные тренды 2026 года, попытались найти «черного лебедя» индустрии и оценить последствия захватившего соцсети флэшмоба «2026-й – это новый 2016-й».
НОСТАЛЬГИЯ И ЭТНИКА: «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КРЮЧОК»
Подводя для НСН музыкальные итоги 2025 года, стриминги назвали в числе главных трендов различные вариации этники, интерес к инди-музыке, ремиксы на поп-хиты и «камбэк» Татьяны Булановой, зацепившей молодежь вслед за Надеждой Кадышевой.
Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик считает, что эти тренды сохранятся.
«Тренд на ностальгию живет уже долгое время. Он возник не в 2025-м и никуда не денется. Что касается других трендов, предполагаю, что в ближайшее время они останутся аналогичными. Не соглашусь с мнением об уходе в тень Татьяны Куртуковой, так как её песни весь год не покидали чарт, а на новогодних праздниках активно слушали официальный ремикс на песню "Одного"», - указал тон.
Гендиректор ON Лейбла (входит в холдинг ON Медиа) Надежда Бойчевски также считает, что тренд на ностальгию не исчезнет.
«Этника в разных вариантах пока на подъеме и это хорошо, так что я бы не списывала этот жанр. Ностальгия по 90-м - тренд длящийся уже несколько лет и интерес пока есть и в музыке, и в кино, а значит тоже рано сдавать позиции. Но и предпосылок для усиления пока не наблюдается», - указала она.
Со своей стороны, директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова ожидает, что в тренд вернется не только музыка из 1990-х, но и хиты из «золотых эпох» следующих поколений.
«Ностальгия и ретромания никуда не уйдут. Люди всегда тянутся к музыке своей молодости — это универсальный эмоциональный крючок. При этом у каждого поколения своя «золотая эпоха», поэтому логично ожидать переосмысления уже не только 90-х, но и нулевых, а следом — и десятых. Тренд на этнику живёт уже несколько лет и, по ощущениям, только набирает силу. В регионах появляется всё больше артистов, которые органично вплетают в современное звучание национальные мотивы, фольклорные сэмплы и народные инструменты. Это не про «стилизацию ради стилизации», а про поиск собственной идентичности — именно поэтому интерес к этнике вряд ли сойдет на нет в 2026 году. Что касается инди-музыки, здесь скорее сохраняется стабильный интерес без резких скачков по сравнению с предыдущими годами», - отметила она.
ЗВЕЗДЫ И КОЛЛАБОРАЦИИ: «АРМЕЙСКИЕ ХИТЫ»
Уже несколько лет подряд стриминги признают артистом и артисткой года рэпера Macan (настоящее имя - Андрей Косолапов) и поп-звезду Anna Asti (Анна Дзюба). Одним из главных релизов 2025 года был назван альбом Macan «Bratland» c участием многих известных артистов. До сих пор в топах держатся совместные треки Icegergert с Zivert и Вани Дмитриенко с Аней Пересильд.
Сергей Мудрик объяснил, забудут ли фанаты ушедшего в армию Macanа, есть ли у кого-то шанс подвинуть с вершин их с Asti, и сохранится ли тренд на коллаборации.
«Если Андрей и Анна за этот год не выпустят по альбому или паре хитовых синглов — шансы есть. Если выпустят, то их куда меньше. Макана, конечно, не забудут, у нас есть пример артиста 10AGE, треки которого также попадали в чарт после его возвращения со службы. Уверен, что коллаборации продолжатся, потому что совместные треки являются простым, но эффективным способом взаимного расширения аудитории у артистов любого уровня. Даже первая крупная релизная неделя 2026 года началась с фитов Жени Трофимова и Nansi & Sidorov, Hammali и Akmal', а также "Три дня дождя" и Tritia», - отметил он.
По мнению Кати Комиссаровой, звездные коллаборации в 2026 году станут смелее, уйдя в сторону смешения жанров.
«Интересные, неожиданные фиты больших артистов были и остаются беспроигрышным форматом. Уверена, что в 2026 году звездные коллаборации никуда не исчезнут, а наоборот — станут ещё смелее. Главный вектор — смешение жанров. Если раньше они существовали обособленно внутри своих сообществ и редко пересекались, то сейчас появляется больше интересных коллабораций. За счёт этого ранее более нишевые жанры, такие как хип-хоп и электроника, становятся заметнее для массовой аудитории. В итоге мы слышим новое звучание, которое откликается самым разным слушателям. Среди удачных примеров — трек Вани Дмитриенко и Saluki «Ладони», «Иней» Вани Дмитриенко и Yanix и «Слёзы» от BADGRUB и Оксаны Почепы (Акула)», - пояснила собеседница НСН.
Она уверена, что Macan и Asti в 2026 году останутся в числе главных артистов.
«Macan и Anna Asti — артисты с большой аудиторией, сильным каталогом и высоким уровнем узнаваемости. Они регулярно выпускают новый музыкальный материал, дают концерты и в целом поддерживают высокую активность, благодаря чему постоянно остаются в поле зрения стриминговых площадок. Поэтому в 2026 году они по-прежнему будут входить в число ключевых фигур индустрии. При этом каждый год музыкальная сцена развивается и постоянно пополняется новыми яркими именами, которые уверенно выходят в топы. В 2025 году особенно заметны были Icegergert, «Бонд с кнопкой» и Ay Yola. В индустрии много сильных музыкантов, и мы с большим интересом наблюдаем за новыми именами», - сказала Комиссарова.
МАТ И КРИМИНАЛ: «ЗАКОНЫ ПРОТИВ ДНК»
Одним из главных открытий 2025 года стриминги назвали рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт), вляпавшегося в скандал из-за выкрикивания на концерте запрещенного воровского лозунга. На вершинах чартов до сих пор и трек «Жиганская» от Jakone и Kiliana.
Надежда Бойчевски считает, что артистам придется «изменить язык».
«В России уже принят ряд законов, мер и поправок, которые уже вступили в силу или вступят в нее в обозримом будущем. Они будут касаться и мата, и запрещенных веществ, так что очевидно контент начнет уходить в сторону изменения языка повествования и вуалирования многих тем», - прогнозирует она.
Со своей стороны, Катя Комиссарова объяснила, почему молодежь продолжит тянуться к криминальной эстетике.
«Такие аллегории в треках во многом апеллируют к ДНК хип-хоп культуры, которая исторически строилась на хулиганстве, вызове системе и уличной эстетике. Это скорее про художественный образ и мифологию жанра, чем про буквальное описание реальности. Параллельно эти сюжеты цепляют подростковые фантазии о статусе, свободе, быстрых деньгах и красивой жизни — всё это считывается, как метафора силы и успеха. Речь идёт о намеренно гиперболизированных образах, которые существуют в пространстве музыки и культуры, а не в повседневной жизни. Именно поэтому подобная эстетика продолжает находить отклик у аудитории и, вероятно, сохранится в 2026 году, постепенно трансформируясь и обретая новые формы», - пояснила собеседница НСН.
«НЕЙРОЛЕБЕДЬ» И ТРЕНД НА 2016-Й
По мнению представителей стримингов, «черным лебедем» для индустрии в 2026 году может стать определение четких границ для ИИ-контента.
«"Черным лебедем" очевидно является использование нейросетей в создании музыкального контента. Можно выделить рост интереса к ИИ-контенту у возрастной аудитории. Предполагаю, что это связано с их желанием услышать что-то предсказуемо понятное и комфортное», - сказал Сергей Мудрик.
Надежда Бойчевски отметила, что делает ставку на системы рекомендаций и внедрение ИИ, которые еще не показали себя до конца.
При этом Катя Комиссарова назвала одним из ключевых событий года ожидаемое определение статуса «нейромузыки» и границ между ИИ-контентом и творениями живых артистов.
«Если говорить о трендах, сейчас в стримингах заметен резкий рост ИИ-контента. Артисты всё чаще используют технологии в работе — как инструмент для экспериментов и поиска новых форм. При этом на рынке всё активнее обсуждается, как будет сосуществовать нейромузыка и живое авторское творчество, и где проходит граница между ними. Скорее всего, в 2026 году индустрия придёт к более понятному отношению к такому контенту и определит его место в общей экосистеме. Именно это может стать одним из ключевых процессов, влияющих на дальнейшее развитие индустрии», - считает она.
В январе соцсети захватил флэшмоб под названием «2026-й — это новый 2016-й», в рамках которого пользователи публикуют фотографии десятилетней давности, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду, фильмы и музыку того времени.
Шеф-редактор сервиса «КИОН Музыка» Денис Савельев допустил, что к звездам того времени может вернуться популярность. При этом он указал на «классиков хип-хопа новой школы».
«Уже несколько лет аудитория разных возрастов подвержена тренду на ностальгию. В этом всеобщем потоке воспоминаний увлечение эстетикой 2016 года кажется логичным продолжением. Для музыкальной индустрии этот период был знаковым: вышло множество треков, вошедших в историю. Мы составили подборку лучших, по мнению редакции, синглов того времени, в нее вошло 66 треков от российских и зарубежных артистов. Возможно, регулярное возвращение к песням, вышедшим ранее, связано с тем, что людям сложно найти своих героев в современной музыке. В создавшейся среде невозможно предсказать, кого из артистов тех лет ожидает новая волна популярности – абсолютно любой музыкант может повторно “выстрелить”. При этом стоит отметить представителей хип-хопа новой школы, которые сейчас воспринимаются классиками той эпохи, и инди-поп исполнителей, покорившие чарты 2016 года своими первыми треками и накопившими к сегодняшнему дню внушительный бэк-каталог», - разъяснил он.
Со своей стороны, исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов связал возможный взлет артистов из 2016-го с креативом тиктокеров.
«Это вполне возможно, но всё будет зависеть от криейтеров TikTok. По крайней мере, в России хиты в чарты залетают именно через этот сервис. Так что, если кому-то это в голову придет, сможем наблюдать либо оригиналы треков, выпущенных в 2016 году, либо их версии, переделанные в соответствии с модой 2026», - прогнозирует собеседник НСН.
Представитель концертной индустрии ранее раскрыли НСН главные тренды 2026 года.
