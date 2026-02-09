«Развитие шансона в России уникально, так как рок, поп и более локальные стили требуют раскрутки, а шансон – это музыка, популярность которой идет снизу. Старшее поколение эту музыку находит до сих пор, слушает, есть отдельные фестивали. Очевидно, что эта музыка популярна, востребована и собирает залы. Я всегда поражался, как эта музыка может существовать без раскрутки и продвижения. Что касается попадания в тренды, это сегодня достаточно непредсказуемо. Становятся популярными условные Булановы, Кадышевы и так далее. Зачастую это все продвигается в молодежных социальных сетях, например, TikTok, в качестве прикола, просто какой-то кусочек. Молодежь просто начинает прикалываться, считает, что это «кринж», а музыка в вирусном формате распространяется дальше. Все сегодня построено на приколах, мемах и шутках. Поэтому я думаю, что молодежь даст приток на концертах каким-нибудь исполнителям шансона, например, того же Стаса Михайлова – это более благородный шансон. Но я не думаю, что это будет продолжаться дольше года-двух», - рассказал он.

При этом Ступников посетовал на то, что понятие шансона сегодня опошлено.

«Изначально шансон – это французская мелодичная песня 50х-60х годов, в России это понятие опошлено. Это не имело ничего общего с уголовной романтикой. Но у нас это стало синонимами, например, благодаря тому же Михаилу Шуфутинскому. Поэтому я за то, чтобы разграничивать шансон, какую-то провести грань», - добавил он.

Треки группы «Сектор Газа» и произведения Михаила Круга являются частью такой культурной среды, которую большинство россиян должно игнорировать и не уважать, рассказал ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

