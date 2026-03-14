Трамп заявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк

Военные США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам политика, по его приказу Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов осуществило «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока». В результате были полностью уничтожены военные цели на острове Харк - «"жемчужине" Ирана».

По данным СМИ, через остров проходит почти 90% поставок нефти из исламской республики на мировой рынок.

Как сообщает иранское агентство Fars, удары США пришлись на оборонительные сооружения, морскую базу, аэропорт и вертолетный ангар. Ни один из объектов нефтяной инфраструктуры на острове не пострадал.

Ранее Трамп заявил, что конфликт с Ираном «продлится столько, сколько потребуется».

