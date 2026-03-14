Эпидемический сезон гриппа в России еще не завершился
Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в России продолжается. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов в беседе с ТАСС.
«Сохраняется активность респираторных вирусов, поэтому периодическое увеличение количества заболевших ОРВИ ожидаемо и соответствует сезонному уровню», - рассказал эксперт.
По словам Чуланова, в этом эпидсезоне возможен рост заболеваемости ОРВИ, но маловероятно, что он превысит пиковые значения, которые наблюдались в разгар сезона. Эксперт рекомендовал для снижения заболеваемости соблюдать профилактические меры - мыть руки, использовать маски, избегать мест массовых скоплений людей, - а в случае болезни максимально сократить контакты.
Ранее вирусолог Елена Малинникова спрогнозировала, что в РФ пик заболеваемости ОРВИ и гриппом может завершиться к апрелю.
