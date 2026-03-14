Намибия может стать альтернативным направлением для российских туристов

Намибия может принять туристов из России, которые отказались от поездок на Ближний Восток. Об этом заявил председатель совета по туризму Намибии Себулон Чикалу в беседе с РИА Новости.

«Когда одна часть континента или земного шара закрыта, путь в Африку, путь в Намибию открыт», - отметил он.

По словам Чикалу, в Намибии путешественники могут увидеть «гораздо больше, чем пустыни в Дубае». Также глава совета по туризму напомнил, что в республике нет визовых ограничений для россиян, и путешествовать по стране легко.

Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Африка стала богаче и безопаснее, на континенте рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру.

