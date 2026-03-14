На Кубани три человека пострадали при атаке БПЛА

Три человека пострадали при атаке БПЛА в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По его данным, пострадавших оперативно госпитализировали. Им оказывают необходимую медпомощь.

«Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание», - рассказали в оперштабе.

Огонь быстро ликвидировали. На месте ЧП находятся специальные и экстренные службы.

Ранее в селе Бессоновка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, пострадал мужчина.

