На Кубани три человека пострадали при атаке БПЛА
14 марта 202603:23
Три человека пострадали при атаке БПЛА в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
По его данным, пострадавших оперативно госпитализировали. Им оказывают необходимую медпомощь.
«Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно, на причальном комплексе возникло локальное возгорание», - рассказали в оперштабе.
Огонь быстро ликвидировали. На месте ЧП находятся специальные и экстренные службы.
Ранее в селе Бессоновка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом, пострадал мужчина.
Горячие новости
- На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
- Трамп: Мексикой управляют наркокартели
- На Кубани три человека пострадали при атаке БПЛА
- Первое издание романа «Война и мир» продано на аукционе за 1,6 млн рублей
- Депутат Нилов рассказал о предстоящей индексации пенсий
- Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны
- СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси
- В Швеции задержали гражданина РФ - капитана танкера Sea Owl
- Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации
- «Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»