На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Пожар возник из-за упавших обломков БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Об этом заявил кубанский оперативный штаб.

ЧП произошло в Северском районе.

«Загорелись технические установки... Принимаются меры по ликвидации пожара», - рассказали в оперштабе.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани три человека пострадали в результате атаки БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
