На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
14 марта 202603:57
Пожар возник из-за упавших обломков БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Об этом заявил кубанский оперативный штаб.
ЧП произошло в Северском районе.
«Загорелись технические установки... Принимаются меры по ликвидации пожара», - рассказали в оперштабе.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани три человека пострадали в результате атаки БПЛА.
Горячие новости
- На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
- Трамп: Мексикой управляют наркокартели
- На Кубани три человека пострадали при атаке БПЛА
- Первое издание романа «Война и мир» продано на аукционе за 1,6 млн рублей
- Депутат Нилов рассказал о предстоящей индексации пенсий
- Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны
- СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси
- В Швеции задержали гражданина РФ - капитана танкера Sea Owl
- Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации
- «Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»