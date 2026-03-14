Финансист: Средняя зарплата в России может вырасти до 122 тысяч рублей

Средняя зарплата в России в текущем году может достичь 122 тысяч рублей, считает доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Об этом он рассказал РИА Новости.

«У меня нет сомнения, что средняя зарплата продолжит свой рост... и, по моим прогнозам, в среднем за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тысяч рублей», - отметил эксперт.

По словам Балынина, рост зарплаты превысит инфляцию благодаря повышению минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей. Также на ситуацию повлияет высокий спрос на квалифицированные кадры в определенных отраслях.

В то же время финансист указал, что возможности по росту зарплат могут варьироваться, итоговая сумма будет зависеть от того, как организации используют этот ресурс для удержания и привлечения работников.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за 2025 год средняя зарплата в РФ увеличилась на 13,5%, реальная - на 4,4%.

