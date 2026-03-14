Трамп: Мексикой управляют наркокартели
Мексикой управляют наркокартели, считает президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
Как отметил политик, он предложил мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум избавиться от картелей, но она якобы «по какой-то причине не хочет этого сделать». Трамп указал, что глава Мексики не должна отказываться от его помощи.
«Она мне очень нравится, но она должна избавиться от картелей, потому что они, нравится нам это или нет, управляют Мексикой. Мы не можем допустить этого», - подчеркнул американский президент.
Ранее в Мексике военные при поддержке США ликвидировали лидера одного из крупнейших наркокартелей «Новое поколение Халиско», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
