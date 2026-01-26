«Этника и моноконцерты»: Как 2026 год изменит тренды в джазе и классике
Музыка Шнитке вновь попала в контекст времени, при этом длинные классические концерты заменит «вещь в себе», сказал в эфире НСН Филипп Чижевский, а Игорь Бутман указал на «народный джаз» и «культурный хейт».
«Национальная служба новостей» начинает серию публикаций, посвященных музыкальным трендам 2026 года.
Народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман рассказал НСН, куда движется отечественный джаз под давлением «отмены» российской культуры за рубежом.
Со своей стороны, художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова (ГАСО) Филипп Чижевский объяснил, какие изменения происходят в классической музыке.
РОССИЯ-2026: ДЖАЗ НА РУССКОМ, ШНИТКЕ И КАНТ
Как отметил Игорь Бутман, сегодня в российский джаз приходит много молодежи, происходит много экспериментов, а в музыку органично вкрапляется этника.
«Растет молодежь, все играют, все экспериментируют. Много этники прибавляется, и это становится близко джазу, потому что там много импровизации. Это музыка народов мира. В России также появилась тенденция задействовать для вдохновения и импровизации российские темы - и современные, и прошлых лет. Джаз часто звучит на русском языке, что тоже не может не радовать, наряду с традиционным английским языком. Мы смотрим с оптимизмом на нашу молодежь, видим, что появляются мастера, дети идут в музыкальные школы, связанные с джазовой музыкой. Есть абсолютная надежда, что джаз будет жить дальше, а молодые музыканты будут выступать и всех нас радовать. Что касается перспектив 2026 года, думаю, всё неталантливое уйдет. Некоторые люди могут воспользоваться какими-то сиюминутными успехами, но это всё проходящее», - отметил джазмен.
Тренд на молодость российских поклонников классики отметил и Филипп Чижевский. По его словам, просыпается интерес к современной классике, а музыка Шнитке вновь попала в контекст времени.
«Для того, чтобы говорить о трендах классической музыки, классическая музыка сама должна быть в тренде, а до этого еще очень далеко. Но есть и хорошие предпосылки для этого. Например, публика в России гораздо моложе, чем в Европе. Кроме того, продолжает расти к интерес музыке конца XX века и XXI века - аудитория классических концертов с удовольствием слушает новую музыку. Просыпается интерес к таким авторам, как, например, Антон Брукнер, которого я горячо люблю. Это величайший симфонист XIX века. В целом возрастает интерес к опусам, которые не звучали или звучали давно, авторов, которые на слуху. Например, мы не так давно исполнили сочинение «Gurrelieder» (Песни Гурре) Арнольда Шёнберга. «Военный Реквием» Бриттена стал звучать довольно часто, что тоже не может не радовать. Это величайший опус ХХ века. Творчество Альфреда Шнитке сейчас резонирует в пространстве и попадает в контекст времени. Хотя еще лет десять назад лично для меня этот автор слушался во многом, как морально устаревший. Все меняется и развивается, интерес к классической музыки в целом возрастает», - отметил худрук ГАСО.
По его мнению, в 2026 году войдут в моду короткие «моноконцерты» вместо изживших себя полуторачасовых.
«Я уверен, что тайминг «2 по 45», я имею ввиду два отделения по 45 минут, себя уже изжил и продолжает изживать. Я часто сравниваю концерты с выставками. Когда мы приходим в музей, то можем посетить один зал или вообще посмотреть какую-то одну работу - вот мы уже и насытились, и выходим наполненные. Если же мы будем бегать по всем залам и впихивать в себя искусство, то наша психика не выдержит, это будет не на пользу, а во вред. То же самое и с посещением концертов. Есть сочинения небольшие по таймингу, но весьма информативные, они бывают наполнены гораздо больше, чем пресловутые концерты «2 по 45». При этом они могут идти полчаса. На мой взгляд, концерт может идти ровно столько, сколько пожелает исполнитель. Если он видит, что эта программа или сочинение самодостаточно, оно должно быть в концерте одно. Например, есть такой абонемент у Ярослава Тимофеева в филармонии «Вещь в себе» (это понятие Иммануила Канта). В этом проекте Ярослав рассказывает о каком-то одном опусе, а потом этот опус исполняется. В итоге зрители уходят и с информацией, и с музыкой. Вот такие монопрограммы очень важны. Я ярый противник парадигмы: увертюры, концерт, симфонии. Мне кажется, это уже в прошлом и останется в 2025 году», - прогнозирует Чижевский.
«КУЛЬТУРНЫЙ ХЕЙТ»: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗАПАДЕ?
Российские джазовые и классические исполнители традиционно входят в число звезд мирового уровня. При этом в странах Запада пытаются запрещать выступления россиян с мировым именем. Как правило, там дают концерты русские артисты, ориентированные только на русскоязычную публику, отметил Игорь Бутман.
«Наши музыканты выступают и в Европе, и в Америке, но не так много, как хотелось бы. Наши связи со странами Запада зависят от политической конъюнктуры, что, с одной стороны, обидно, а с другой – это современные реалии. Со стороны зарубежных пропагандистов идет очень серьезное давление при любых выступлениях россиян. При этом люди хотят слушать и видеть лучших оперных певцов, джазменов и музыкантов всех жанров. За рубежом выступают артисты, не совсем разделяющие «общероссийскую точку зрения», но они ориентированы в основном на русскоязычную публику. При этом выступления российских артистов, которые имеют международный авторитет и признание, вызывают огромное сопротивление. Это востребованные артисты, но идет «культура отмены». Организовывать концерты стало сложнее. Я думаю, что это скоро закончится. Эти гнусные вещи очень быстро прекратятся, поскольку конфликты заканчиваются, а культура остается, мастера остаются», - подчеркнул музыкант.
По его словам, продолжается и давление на иностранцев, выступающих в России.
«Наши коллеги-музыканты, хорошие музыканты, которые верят в силу искусства и готовы приезжать и выступать, знают, как наша публика принимает артистов. Уровень нашего профессионализма при приеме музыкантов является мировым. Как встречать, провожать, выполнять все райдеры, аппаратура, инструменты, которые предоставляются - все на высшем уровне. Все, что было когда-то проблемой, сейчас совсем по-другому. Поэтому артисты хотят ехать, но они получают такую обструкцию за рубежом, их начинают травить. Поэтому некоторые приезжают, но в следующий раз уже боятся ехать, потому что получают много хейта через СМИ, потом все это подхватывается в интернете и о них складывается негативное общественное мнение. Некоторые наши коллеги из других стран, особенно европейских, даже начинают отменять концерты артистов, которые приезжают в Россию. Это ужасно и неправильно», - подчеркнул глава «Московского джазового оркестра».
Со своей стороны, Филипп Чижевский сообщил, что российские классические музыканты востребованы за рубежом.
«Конечно же, русские музыканты всегда будут востребованы, они играют везде. В музыке, как и в других сферах, очень важен культурный обмен. Замыкание в себе всегда плохо и ведет к стагнации, поэтому мы всегда рады, когда к нам приезжают артисты из других стран, и мы делаем музыку вместе. Это во многом подстегивает и наших музыкантов. Музыка не имеет границ, а наш язык — это звуки, которые часто не требуют не то что перевода, а даже объяснения, о чем эта музыка», - заключил собеседник НСН.
Музыкальный критик Илья Легостаев ранее объяснил НСН, какие проблемы индустрии выявил захвативший соцсети флэшмоб под названием «2026-й — это новый 2016-й», в рамках которого пользователи вспоминают события, тенденции и героев 10-летней давности.
