РОССИЯ-2026: ДЖАЗ НА РУССКОМ, ШНИТКЕ И КАНТ

Как отметил Игорь Бутман, сегодня в российский джаз приходит много молодежи, происходит много экспериментов, а в музыку органично вкрапляется этника.

«Растет молодежь, все играют, все экспериментируют. Много этники прибавляется, и это становится близко джазу, потому что там много импровизации. Это музыка народов мира. В России также появилась тенденция задействовать для вдохновения и импровизации российские темы - и современные, и прошлых лет. Джаз часто звучит на русском языке, что тоже не может не радовать, наряду с традиционным английским языком. Мы смотрим с оптимизмом на нашу молодежь, видим, что появляются мастера, дети идут в музыкальные школы, связанные с джазовой музыкой. Есть абсолютная надежда, что джаз будет жить дальше, а молодые музыканты будут выступать и всех нас радовать. Что касается перспектив 2026 года, думаю, всё неталантливое уйдет. Некоторые люди могут воспользоваться какими-то сиюминутными успехами, но это всё проходящее», - отметил джазмен.

Тренд на молодость российских поклонников классики отметил и Филипп Чижевский. По его словам, просыпается интерес к современной классике, а музыка Шнитке вновь попала в контекст времени.

«Для того, чтобы говорить о трендах классической музыки, классическая музыка сама должна быть в тренде, а до этого еще очень далеко. Но есть и хорошие предпосылки для этого. Например, публика в России гораздо моложе, чем в Европе. Кроме того, продолжает расти к интерес музыке конца XX века и XXI века - аудитория классических концертов с удовольствием слушает новую музыку. Просыпается интерес к таким авторам, как, например, Антон Брукнер, которого я горячо люблю. Это величайший симфонист XIX века. В целом возрастает интерес к опусам, которые не звучали или звучали давно, авторов, которые на слуху. Например, мы не так давно исполнили сочинение «Gurrelieder» (Песни Гурре) Арнольда Шёнберга. «Военный Реквием» Бриттена стал звучать довольно часто, что тоже не может не радовать. Это величайший опус ХХ века. Творчество Альфреда Шнитке сейчас резонирует в пространстве и попадает в контекст времени. Хотя еще лет десять назад лично для меня этот автор слушался во многом, как морально устаревший. Все меняется и развивается, интерес к классической музыки в целом возрастает», - отметил худрук ГАСО.

По его мнению, в 2026 году войдут в моду короткие «моноконцерты» вместо изживших себя полуторачасовых.

«Я уверен, что тайминг «2 по 45», я имею ввиду два отделения по 45 минут, себя уже изжил и продолжает изживать. Я часто сравниваю концерты с выставками. Когда мы приходим в музей, то можем посетить один зал или вообще посмотреть какую-то одну работу - вот мы уже и насытились, и выходим наполненные. Если же мы будем бегать по всем залам и впихивать в себя искусство, то наша психика не выдержит, это будет не на пользу, а во вред. То же самое и с посещением концертов. Есть сочинения небольшие по таймингу, но весьма информативные, они бывают наполнены гораздо больше, чем пресловутые концерты «2 по 45». При этом они могут идти полчаса. На мой взгляд, концерт может идти ровно столько, сколько пожелает исполнитель. Если он видит, что эта программа или сочинение самодостаточно, оно должно быть в концерте одно. Например, есть такой абонемент у Ярослава Тимофеева в филармонии «Вещь в себе» (это понятие Иммануила Канта). В этом проекте Ярослав рассказывает о каком-то одном опусе, а потом этот опус исполняется. В итоге зрители уходят и с информацией, и с музыкой. Вот такие монопрограммы очень важны. Я ярый противник парадигмы: увертюры, концерт, симфонии. Мне кажется, это уже в прошлом и останется в 2025 году», - прогнозирует Чижевский.