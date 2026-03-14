Мирошник предсказал постконфликтное примирение России и Украины

Примирение России и Украины после конфликта обязательно произойдет, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Перво-наперво победить. Это главное. Дальше мы осудим, оценим, поплачем, похороним. Поставим памятники. Напишем учебники. И договоримся о том, как жить дальше. Это неизбежный процесс», - рассказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что человек может адаптироваться к условиям, и разногласия между народами будут преодолены. При этом будут расставлены «правильные акценты». По мнению Мирошника, примирение займет «не такой большой период» с исторической точки зрения.

Ранее посол заявил, что украинский конфликт находится на переломном этапе.

