Мирошник предсказал постконфликтное примирение России и Украины
Примирение России и Украины после конфликта обязательно произойдет, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Перво-наперво победить. Это главное. Дальше мы осудим, оценим, поплачем, похороним. Поставим памятники. Напишем учебники. И договоримся о том, как жить дальше. Это неизбежный процесс», - рассказал дипломат.
Мирошник подчеркнул, что человек может адаптироваться к условиям, и разногласия между народами будут преодолены. При этом будут расставлены «правильные акценты». По мнению Мирошника, примирение займет «не такой большой период» с исторической точки зрения.
Ранее посол заявил, что украинский конфликт находится на переломном этапе.
Горячие новости
- Намибия может стать альтернативным направлением для российских туристов
- Мирошник предсказал постконфликтное примирение России и Украины
- Трамп заявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк
- Эпидемический сезон гриппа в России еще не завершился
- Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Венесуэлой
- Финансист: Средняя зарплата в России может вырасти до 122 тысяч рублей
- Румыния ввела надзор за принадлежащими «Лукойлу» предприятиями
- На Афипском НПЗ произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
- Трамп: Мексикой управляют наркокартели
- На Кубани три человека пострадали при атаке БПЛА