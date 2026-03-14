Румыния ввела надзор за принадлежащими «Лукойлу» предприятиями

Румыния ввела надзор за деятельностью предприятий, которые принадлежат российской компании «Лукойл». Об этом заявил посол России в Румынии Владимир Липаев в интервью ТАСС.

«Действительно, по линии министерства энергетики Румынии был введен надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих "Лукойлу"», - сообщил дипломат.

За осуществление такого надзора отвечает отдельный чиновник. Как отметил Липаев, надзор не является внешним управлением, в этом случае нет вмешательства в операционную деятельность, государство лишь хочет контролировать ситуацию и «убедиться, что в процессе реорганизации компании его интересы не пострадают».

По словам посла, менеджмент «Лукойла» в Румынии сохраняет должности и продолжает управление предприятиями.

Ранее СМИ сообщили, что после введения санкций США против «Лукойла» и его дочерних структур правительства некоторых стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за контроль над зарубежными активами российской компании.

