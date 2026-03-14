Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Венесуэлой
14 марта 202605:27
Россия продолжает работать с Венесуэлой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
«Мы продолжаем быть в контакте, ведем диалог, мы сохраняем заинтересованность в экономическом взаимодействии», - подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил Песков, на повестке дня остались проекты сотрудничества двух стран.
Ранее США выдали лицензию на операции с нефтью Венесуэлы, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний в том числе из России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
