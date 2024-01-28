«Стали токсичными?» «Би-2» вслед за Галкиным* намекнули на вмешательство РФ в творческую судьбу
В Таиланде решается вопрос депортации музыкантов «Би-2» из-за якобы нелегального концерта. Музыканты считают, что причиной инцидента стало внешнее вмешательство, о котором также накануне заявил артист Максим Галкин, обвинив кабмин РФ.
Участников российской рок-группы «Би-2» в ближайшее время депортируют из Таиланда, пишет газета «Известия» со ссылкой на генерального консула РФ в провинции Пхукет Владимира Соснова.
Уточняется, что участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов в таиландской провинции Пхукет. По законам королевства это считается нелегальной работой.
Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».
Участники «Би-2» также прокомментировали ситуацию. Инцидент с депортацией, по их словам, связан с некорректно оформленными документами. Об этом говорится в официальном Telegram-канале группы.
«Концерт 24 января на Пхукете прошёл великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы», - говорится в посте 28 февраля.
Музыканты заявили, что после их концерта местные полицейские задержали весь коллектив.
«Возвращаясь к задержанию: первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лёва (Егор Бортник, признан в России иноагентом - прим. НСН) и Шура, — не граждане РФ», – уточнили музыканты.
По данным «Би-2», никаких иных обвинений им не предъявили.
«Ситуация и шум вокруг неё подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», – считают исполнители.
Музыканты ожидают перевода в Бангкок, где будет решен вопрос их пребывания в Таиланде. С властями Таиланда по ситуации «Би-2» взаимодействует МИД Израиля. В посте говорится, что австралийского консула к группе не пустили.
Генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов также заявил, что сотрудников генконсульства не привлекали к процессу депортации.
Исполнители поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали по мере возможности сообщать о происходящем.
Концерт «Би-2» в Пхукете был частью гастрольного тура с акустической программой «Special», который начался в Стамбуле и должен завершиться в Дубаи ОАЭ. Об этом музыканты заявляли в своем аккаунте в Telegram.
Весной 2022 года музыканты отказались выступать под баннером с буквой Z — символом спецоперации на Украине. Затем «Би-2» освистали на матче за Суперкубок по футболу. В июле музыканты выступили в Санкт-Петербурге после матча питерского «Зенита» и московского «Спартака», однако группе мешали выкрики болельщиков, требовавших ухода «Би-2» со сцены. В 2023 году запланированный на 10 июня в Москве концерт был отменен. Также состоялись отмены концертов коллектива в Казахстане.
Проукраинская позиция стала причиной отъезда из России и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), который накануне также обвинил правительство России в давлении на власти Индонезии, которые не впустили его в страну, из-за чего пришлось отменять запланированный на 27 января концерт на Бали.
По словам официального педставителя МИД РФ Марии Захаровой, причины инцидентов с артистами из России в том, что власти других государств не хотят проблем с людьми, спонсирующими терроризм.
«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир. Подрывы журналистов и общественных деятелей, массовое убийство мирных жителей в результате прицельной атаки ракетами, поджоги и минирование гражданской инфраструктуры - на это деньги дают не только режимы в Вашингтоне и Лондоне, но и различные деятели антикультуры. Они становятся токсичными», – заявила она накануне в комментарии изданию «Подъем».
Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН рассказал, что лучший в России музыкальный альбом 2022 года выпустила именно группа «Би-2» под названием «Аллилуйя», поэтому забыть любимых музыкантов россиянам будет сложно.
Ранее группа «Би-2» выпустили две первые песни из альбома «All the Best». Сообщение опубликовано в Telegram-канале коллектива. «Би-2» выпустили песни «Bowie» и «Полковнику никто не пишет». Это перезаписанные хиты с первых альбомов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минприроды пообещал еще 10 тысяч лет теплого климата
- Глава банка JPMorgan предрек США кризис из-за крупного госдолга
- Мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени ФНС
- Умер худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков
- Продюсер Стюарт: фильм Серебренникова о Лимонове выйдет в 2024 году
- «Стали токсичными?» «Би-2» вслед за Галкиным* намекнули на вмешательство РФ в творческую судьбу
- Медведев уступил Синнеру в финале Australian Open
- Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне прошли в Москве
- Театр Сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара
- Полиция эвакуировала вокзал Штутгарта из-за подозрительных людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru