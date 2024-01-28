«Стали токсичными?» «Би-2» вслед за Галкиным* намекнули на вмешательство РФ в творческую судьбу

Уточняется, что участники группы признали вину в проведении несогласованных с властями концертов в таиландской провинции Пхукет. По законам королевства это считается нелегальной работой.

Суд Пхукета приговорил музыкантов «Би-2» к штрафу в размере $95 (около 8400 рублей) на каждого, напоминает «Радиоточка НСН».

Участники «Би-2» также прокомментировали ситуацию. Инцидент с депортацией, по их словам, связан с некорректно оформленными документами. Об этом говорится в официальном Telegram-канале группы.



«Концерт 24 января на Пхукете прошёл великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы», - говорится в посте 28 февраля.

