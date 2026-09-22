Психолог заявила, что детям трудно оправдать ожидания «бежевых мам» в будущем
Александра Изюменко раскрыла НСН, что сначала дети испытывают давление, что должны соответствовать ожиданиям родителей, а повзрослев, просто идут «в разнос».
Детям очень сложно жить с гиперопекающими, старающимися быть идеальными родителями, потому что потом в подростковом возрасте такому ребенку захочется устроить настоящий бунт. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко.
«Когда ребенок доходит до определённого возраста, обесценивать идеальных родителей ему становится крайне сложно. И обесценивать таких родителей можно только через такую форму бунта, что они от него потом откажутся. Например, набить себе матерное слово на лбу, или прокраситься в фиолетовый, или начать потреблять что-то, от чего у родителей зашевелятся волосы. Так что родители не должны пытаться быть идеальными. История про «бежевых мам» — это про фасад. Когда ко мне приходят семьи «с иголочки» с ребенком, который занимается фехтованием и конным спортом, я понимаю, что там за этим фасадом — яма. И ребенку в такой семье очень тяжело, так как ему приходится постоянно оправдывать чьи-то ожидания» — рассказала она.
Ранее Изюменко раскрыла в пресс-центре НСН, что проблема «бежевых мам» в том, что они воспитывают детей, основываясь на своей внутренней тревоге, так что ребенок вырастает абсолютно не самостоятельным.
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