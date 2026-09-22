«Процесс воспитания — это согласованный момент взаимодействия с отцом. Родители должны сотрудничать, а не вмешиваться в воспитание друг друга. Это значит, что когда в семье роли и папы, и мамы делегированы, и все понимают, за что отвечает отец и за что — мать, то все на своих местах. Родителям нужно научиться не только доверять друг другу, но и ребенку. Тогда и гиперопека уйдет, уйдет зависимость от ребенка, потому что вы тоже научитесь ему доверять», — рассказал он.

Ранее клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко заявила в пресс-центре НСН, что гиперопекаемый ребенок в подростковом возрасте может начать заглушать чувство своей беспомощности зависимостями и таким образом заставит мать еще больше участвовать в его жизни.

