Учимся делегировать: Отцы призвали матерей больше доверять детям
Александр Заремба заявил НСН, что матери должны больше доверять детям, тогда уйдет излишний контроль.
Чтобы в процессе воспитания ребенка ушла гиперопека, матерям нужно научиться делегировать часть обязанностей по воспитанию отцам и доверять им. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.
«Процесс воспитания — это согласованный момент взаимодействия с отцом. Родители должны сотрудничать, а не вмешиваться в воспитание друг друга. Это значит, что когда в семье роли и папы, и мамы делегированы, и все понимают, за что отвечает отец и за что — мать, то все на своих местах. Родителям нужно научиться не только доверять друг другу, но и ребенку. Тогда и гиперопека уйдет, уйдет зависимость от ребенка, потому что вы тоже научитесь ему доверять», — рассказал он.
Ранее клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко заявила в пресс-центре НСН, что гиперопекаемый ребенок в подростковом возрасте может начать заглушать чувство своей беспомощности зависимостями и таким образом заставит мать еще больше участвовать в его жизни.
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