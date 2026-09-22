В МИД анонсировали встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Отвечая на вопрос о перспективах других двусторонних встреч российского министра на полях Генассамблеи ООН, он указал, что «в случае поступления соответствующих запросов» они будут рассмотрены российской стороной «с учётом графика Лаврова».

«От встреч мы никогда не отказывались», - резюмировал Логвинов.

Ранее Лавров заявил, что Россия приветствует заинтересованность США в урегулировании на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».