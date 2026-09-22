Вечный спасатель? Как гиперопека матери перерастает в зависимость от ребенка
Александра Изюменко раскрыла НСН, что тревожные мамы провоцируют у ребенка развитие беспомощности, благодаря которой дальше они становятся ребенку незаменимы.
Гиперопекаемый ребенок в подростковом возрасте может начать заглушать чувство своей беспомощности зависимостями и таким образом заставит мать еще больше участвовать в его жизни. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, аддиктолог, основатель клуба для родителей проблемных подростков «Лоза» Александра Изюменко.
«Зависимая позиция от матери может перейти в химическую зависимость. Если ребенок инвалидизируется тревожной мамой, бежевой мамой, то он понимает, что ни на что не способен. Тогда он в дальнейшем будет искать себе безопасное место, где сможет купировать боль. Это приводит к зависимостям, о которых подскажут сверстники, и к сохранению тем самым зависимости от матери. Он будет крутить ей голову, манипулировать чувством вины и никуда от нее не денется. Система для матери замыкается: я спасаю сына в детстве, а в юности я спасают его от зависимости», — рассказала она.
Ранее депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что, если новорожденного ребенка окружает все бежевое: от цвета спальни, до игрушек, то у него просто будет задержка в развитии.
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