«Зависимая позиция от матери может перейти в химическую зависимость. Если ребенок инвалидизируется тревожной мамой, бежевой мамой, то он понимает, что ни на что не способен. Тогда он в дальнейшем будет искать себе безопасное место, где сможет купировать боль. Это приводит к зависимостям, о которых подскажут сверстники, и к сохранению тем самым зависимости от матери. Он будет крутить ей голову, манипулировать чувством вины и никуда от нее не денется. Система для матери замыкается: я спасаю сына в детстве, а в юности я спасают его от зависимости», — рассказала она.

Ранее депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что, если новорожденного ребенка окружает все бежевое: от цвета спальни, до игрушек, то у него просто будет задержка в развитии.

