«На авось!»: Продюсеры не нашли в проблемах «Би-2» в Таиланде иноагентский след

«Обычно все происходит на авось, и случай с "Би-2" это подтверждает: авось пронесет, но на этот раз не пронесло. Но это со всеми бывало, даже у Маккартни были проблемы. Для музыкантов закон не писан, в хорошем смысле. Устраивают концерты такие же люди, которые, если работают 10 лет, то хорошо. Профессиональных деятелей у нас мало. Я не думаю, что это связано с иноагентским статусом "Би-2", просто безалаберность и халатность принимающей стороны. Насколько я знаю, концерт Земфиры (признана в РФ иноагентом – прим. НСН) в Таиланде делал человек, которому доверять можно. Они проводили концерты Билли Айлиша и Эда Ширана, смогли сделать и концерт Земфиры в Таиланде», - сказал Бурлаков, ранее являвшийся продюсером Земфиры и группы «Мумий Тролль».

При этом он назвал «азиатской хитростью» задержание музыкантов «Би-2» после концерта, а не перед ним.

«Это воспитание людей, которые родились в Таиланде. Они привыкли с уважением относиться к чужому труду. Если бы они их задержали до концерта, возможно, не столько денег бы получили, а после концерта уже можно задерживать, тоже азиатская хитрость», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, Виктор Дробыш подтвердил НСН, что для выступлений за рубежом всегда нужна специальная рабочая виза.

«Сколько раз я делал концерты за рубежом, все время нужна была специальная рабочая виза, чтобы это было правильно, и в Америке, и в Германии, и в других странах. Мне говорили, что надо так, так и так, и я делал, как мне говорили. В случае с "Би-2" не знаю, кто за это отвечал - музыканты, организаторы или принимающая сторона», - сказал Дробыш.

В середине января в Таиланде и на Бали были отменены выступления комика Руслана Белого, признанного в России иноагентом. По его словам, перед концертом в Паттайе организаторы запросили у него сценарий выступления и потребовали не критиковать российские власти. Примерно в это же время в тайских Паттайе и Пхукете отменили концерты еще одного иноагента, шоумена Максима Галкина.

