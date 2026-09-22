СМИ: Си Цзиньпин потребует от Трампа прекратить вооружать Тайвань

Лидер КНР Си Цзиньпин во время визита в США может потребовать от американского президента Дональда Трампа прекращения поставок оружия Тайваню. Об этом сообщает Reuters.

Будет громко: К какому решению придут Трамп и Си Цзиньпин на переговорах в США

По данным агентства, Си Цзиньпин может выдвинуть подобное требование, «ссылаясь на положения совместного коммюнике 1982 года».

Отмечается, что президент США планирует принять решение по новому пакету поставок вооружения в сжатые сроки, пишет RT.

Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты 23-25 сентября. Китайский лидер встретится с американским президентом, стороны проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, глобального мира и развития.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ТайваньСи ЦзиньпинСШАДональд ТрампКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры