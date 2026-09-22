СМИ: Си Цзиньпин потребует от Трампа прекратить вооружать Тайвань
Лидер КНР Си Цзиньпин во время визита в США может потребовать от американского президента Дональда Трампа прекращения поставок оружия Тайваню. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Си Цзиньпин может выдвинуть подобное требование, «ссылаясь на положения совместного коммюнике 1982 года».
Отмечается, что президент США планирует принять решение по новому пакету поставок вооружения в сжатые сроки, пишет RT.
Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты 23-25 сентября. Китайский лидер встретится с американским президентом, стороны проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам двусторонних отношений, глобального мира и развития.
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