«Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на Украине», - указал Володин.

Он отметил, что Германия как крупнейшая экономика Европы уже в прошлом, пишет RT.

Между тем немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что общество в ФРГ расколото, Мерц может потерять власть, а ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией о поставках газа.

