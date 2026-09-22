Володин назвал Мерца недоканцлером

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главу правительства Германии Фридриха Мерца недоканцлером. Об этом российский политик написал в своем канале на платформе «Макс».

Володин обратил внимание, что ФРГ была одним из ключевых экономических партнеров России в Европе, страны вели взаимовыгодное сотрудничество. При этом Берлин выстраивал внешнюю политику исходя из интересов государства и народа.

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«Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на Украине», - указал Володин.

Он отметил, что Германия как крупнейшая экономика Европы уже в прошлом, пишет RT.

Между тем немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что общество в ФРГ расколото, Мерц может потерять власть, а ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией о поставках газа.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ГерманияВячеслав Володин

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