Володин назвал Мерца недоканцлером
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал главу правительства Германии Фридриха Мерца недоканцлером. Об этом российский политик написал в своем канале на платформе «Макс».
Володин обратил внимание, что ФРГ была одним из ключевых экономических партнеров России в Европе, страны вели взаимовыгодное сотрудничество. При этом Берлин выстраивал внешнюю политику исходя из интересов государства и народа.
«Сегодняшнее руководство Германии во главе с Мерцем вместо того, чтобы решать проблемы собственных граждан и думать о своей стране, совершило стратегическую ошибку. Мерц стал активным участником военных действий на Украине», - указал Володин.
Он отметил, что Германия как крупнейшая экономика Европы уже в прошлом, пишет RT.
Между тем немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что общество в ФРГ расколото, Мерц может потерять власть, а ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией о поставках газа.
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