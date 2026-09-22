Педагог связала тренд на «бежевых мам» с ростом разводов
Алёна Бергер напомнила НСН о тревожной ситуации, когда увлекшаяся воспитанием ребенка мать совершенно забывает о супруге.
Есть основания связать возникший тренд на «бежевых мам» (окружающих ребенка вещами бежевого цвета) в 2024 году с ростом числа разводов, причем первое явление, скорее всего, могло стать одной из причин распада семей. Об этом НСН рассказала руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, многодетная мама, биохимик Алена Бергер.
«Я провела для себя даже корреляцию между трендом на «бежевых мам» и ростом числа разводов в 2024 году, когда как раз случился бум на «бежевых мам». На 10 браков у нас приходится 7-8 разводов. Не связано ли это с тем, что мамочки настолько погружаются в гиперопеку своих детей, что забывают, что вообще-то они в первую очередь женщины и что есть еще муж, которому так же нужно внимание? А когда в семье женщина занята чрезмерной опекой, ей уже не до себя и не до мужа», — рассказала она.
Ранее Бергер заявила в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.
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