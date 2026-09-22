«Я провела для себя даже корреляцию между трендом на «бежевых мам» и ростом числа разводов в 2024 году, когда как раз случился бум на «бежевых мам». На 10 браков у нас приходится 7-8 разводов. Не связано ли это с тем, что мамочки настолько погружаются в гиперопеку своих детей, что забывают, что вообще-то они в первую очередь женщины и что есть еще муж, которому так же нужно внимание? А когда в семье женщина занята чрезмерной опекой, ей уже не до себя и не до мужа», — рассказала она.

Ранее Бергер заявила в пресс-центре НСН, что некоторые родители даже не думают о том, что ребенку нужно учиться самостоятельно одеваться и раздеваться, так что потом мы наблюдаем в детских садах абсолютно беспомощных детей.

