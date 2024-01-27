Генконсул России: Исполнителей из «Би-2» депортируют из Таиланда
Участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда из-за отсутствия разрешения на работу. Об этом заявил генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов агентству ТАСС.
«Участники группы «Би-2», семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — цитирует его RT.
Накануне исполнителей из коллектива «Би-2» полицейские доставили в суд Пхукета в Таиланде. Местный суд обязал артистов выплатить по $95 с каждого нарушившего правило разрешения на работу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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