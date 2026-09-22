«Вам не светит!»: Экс-замгенсека ООН ответил Турции о праве вето в Совбезе
Никто из постоянных членов Совбеза ООН не поддержит отмену права вето, заявил НСН экс-заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Право вето гарантирует постоянным членам Совета Безопасности ООН соблюдение их национальных интересов и блокировку не соответствующих этому решений, заявил НСН экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Право вето в Совете Безопасности ООН нужно отменить, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для Bloomberg. По его мнению, пандемии, энергетические кризисы и региональные конфликты последних лет показали, что поручать решение глобальных проблем ограниченной группе стран стало неэффективно. Сейчас правом вето обладают пять постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Никто из постоянных членов Совбеза ООН предложение Эрдогана не поддержит, считает Орджоникидзе.
«Постоянные члены Совета Безопасности точно бы не поддержали предложение Эрдогана: ни Россия, ни США, ни Китай, ни Англия с Францией. Это же привилегия, без которой России, например, вообще ни Совбез, ни ООН не нужны. Если бы у нас не было права вето, то нам все остальное в Совбезе совершенно не нужно. Это гарантия того, что национальные интересы России будут соблюдены. Мы не позволим принять решения, направленные против нашей страны. Так же мыслят и остальные постоянные члены Совбеза», — пояснил экс-заместитель генсекретаря ООН.
Дискуссия о возможном расширении состава постоянных членов Совбеза ООН продолжается уже давно, но получат ли они право вето, тоже пока неясно.
«Турция, скорее всего, хочет стать постоянным членом Совбеза. Но ей это не светит: никто ни в Европе, ни в Азии не поддержит их в этом качестве. Мысли авторитарного правителя, каковым Эрдоган является, направлены на величие и страны, и его собственное. Ранее было предложение о том, чтобы дать право вето Евросоюзу, введя ЕС вместо Англии и Франции. Но это тоже не получило поддержки. Говорят о расширении Совбеза, о том, какие страны точно должны войти в его состав, но какие у них там будут права, об этом пока никто не говорит. Речь шла о включении Индии, Бразилии, стран Африки, однако о том, что у них должно быть право вето, никто пока не заявлял. Это, видимо, еще предстоит обсудить», — полагает Орджоникидзе.
Сергей Орджоникидзе ранее в беседе с НСН также не согласился со словами гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о «смерти ООН».
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