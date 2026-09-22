В Севастополе агента Киева задержали за разведку объектов Черноморского флота
Агент украинских спецслужб, собиравший информацию об объектах Черноморского флота России, задержан в Севастополе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, гражданин России 1994 года рождения в мессенджере Telegram через группу запрещенной террористической организации установил контакт с работником Главного управления разведки украинского министерства обороны.
«По заданию куратора он осуществлял разведку расположения объектов Черноморского флота... в Севастополе», - подчеркнули правоохранители.
Мужчина фиксировал объекты на камеру мобильного телефона и отправлял фото противнику, пишет RT.
Против задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и госизмене.
Ранее ФСБ задержала жителя Донецка, который по заданию Киева планировал взорвать бомбу в автомобиле около избирательного участка.
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