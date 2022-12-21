Земфира, «Би-2» и ДДТ: Барабанов назвал лучшие альбомы 2022 года

«Для меня лучший альбом 2022 года – это альбом группы «Би-2» «Аллилуйя». Я внимательно наблюдал за тем, как он записывался, видел, как менялось настроение музыкантов, какие у них появлялись мысли. Мне казалось, что у них не получится сделать из всего этого цельное произведение, что альбом будет распадаться на части. Однако, это действительно единая целая история, история превращение человека, появления новых смыслов. Также отмечу альбом группы «Аквариум» «Дом всех святых». Он, может быть, не столь новаторский в смысле музыки, но есть несколько отдельных потрясающих песен. Это такие песни, как «Ворожба» и «Обида». Это песни, по которым мы будем вспоминать 2022 год в далеком будущем. Также отмечу пластинки Земфиры, у нее вышел мини-альбом, всего четыре песни, но это интересный поворот в звуке и в ее музыкальном видении. Также альбом ДДТ «Творчество в пустоте-2». Он абсолютно не уступает первой части», - сказал Барабанов.

При этом критик отметил, что из зарубежных пластинок, по его мнению, лучшим альбомом в 2022 году стал альбом английской группы The Smile.

«Из зарубежных пластинок был неплохой альбом у группы Muse и Placebo. Но, наверное, лучшие в этом году The Smile. Это тот случай, когда под маркой своей основной группы Radiohead Том Йорк уже не может выпускать просто хорошие песни. Это обязательно должно быть какое-то новаторство и разрыв шаблонов. А как The Smile он может писать такие песни, которые нравятся всем и всем понятны», - указал собеседник НСН.