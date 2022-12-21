Земфира, «Би-2» и ДДТ: Барабанов назвал лучшие альбомы 2022 года
Первое место среди лучших альбомов уходящего года занимает альбом «Би-2», он представляет из себя единую целую историю появления новых смыслов, отметил в эфире НСН критик Борис Барабанов.
Лучший альбом в 2022 году выпустила группа «Би-2» под названием «Аллилуйя», однако «Аквариум», Земфира и ДДТ также презентовали в 2022 году яркие пластинки, рассказал музыкальный критик Борис Барабанов в разговоре с НСН.
«Для меня лучший альбом 2022 года – это альбом группы «Би-2» «Аллилуйя». Я внимательно наблюдал за тем, как он записывался, видел, как менялось настроение музыкантов, какие у них появлялись мысли. Мне казалось, что у них не получится сделать из всего этого цельное произведение, что альбом будет распадаться на части. Однако, это действительно единая целая история, история превращение человека, появления новых смыслов. Также отмечу альбом группы «Аквариум» «Дом всех святых». Он, может быть, не столь новаторский в смысле музыки, но есть несколько отдельных потрясающих песен. Это такие песни, как «Ворожба» и «Обида». Это песни, по которым мы будем вспоминать 2022 год в далеком будущем. Также отмечу пластинки Земфиры, у нее вышел мини-альбом, всего четыре песни, но это интересный поворот в звуке и в ее музыкальном видении. Также альбом ДДТ «Творчество в пустоте-2». Он абсолютно не уступает первой части», - сказал Барабанов.
При этом критик отметил, что из зарубежных пластинок, по его мнению, лучшим альбомом в 2022 году стал альбом английской группы The Smile.
«Из зарубежных пластинок был неплохой альбом у группы Muse и Placebo. Но, наверное, лучшие в этом году The Smile. Это тот случай, когда под маркой своей основной группы Radiohead Том Йорк уже не может выпускать просто хорошие песни. Это обязательно должно быть какое-то новаторство и разрыв шаблонов. А как The Smile он может писать такие песни, которые нравятся всем и всем понятны», - указал собеседник НСН.
Также Барабанов подчеркнул, что российскую музыкальную индустрию продолжает «трясти» и предположил, что некоторые группы не выпускают свои песни именно по политическим соображениям.
«Сейчас всех трясет, трясет музыкантов, музыкальную индустрию. Что они будут выпускать и сочинять не очень понятно. Знаю, что есть новые неплохие песни у группы «Сплин», которые она почему-то не выпускает пока, я бы с удовольствием их послушал. Мне было бы также интересно что выпустит Юрий Шевчук, знаю, что у него есть набор песен, которые не вошли в уже вышедшие альбомы», - резюмировал он.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также отмечал, что выход пластинок и альбомов рок-группы «Аквариум» и музыкального коллектива «Би-2» стал самым главным событием в российской музыкальной сфере в 2022 году.
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