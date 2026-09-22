Драпеко ответила на утверждение Дюжева о легкой жизни молодежи
Не следует обобщать суждение о молодом поколении, так как часть из них находится в зоне СВО, а другие — в барах Москвы, заявила НСН депутат Елена Драпеко.
Российская молодежь слишком разная, чтобы судить о ней обобщенно, а если ее жизнь и стала комфортнее — значит, предыдущие поколения трудились не зря, заявила НСН депутат Госдумы VIII созыва Елена Драпеко.
Ранее актер Дмитрий Дюжев на премьере сериала «Романовы» утверждал, что современное поколение живет чересчур благополучно. По его мнению, люди, «рожденные в комфорте, в сытое время», не знают тяжелой жизни и из-за этого могут «по-быстренькому устроить революцию».
Драпеко подчеркнула, что упрекать молодых людей в легкой жизни несправедливо, ведь судьбы у всех складываются по-разному.
«Живется им, конечно, гораздо легче, чем нашему поколению. Но и время прошло, и мы старались всю жизнь, чтобы им жилось легче. У них другие запросы. Но молодежь разная: есть те, кто воюет на СВО, и те ребята, которые работают в трудных климатических условиях на Севере. А есть такие, кто болтается возле баров в Москве. Как и во все времена, люди разные. Но это поколение интересное, с ними любопытно разговаривать. Дюжев сравнивает, наверное, со своей юностью... Если мы прожили жизнь не зря, то у них и должна быть более легкая жизнь», — считает парламентарий.
Кроме того, Драпеко с иронией посоветовала Дюжеву «больше читать книг», если он планирует связать свою жизнь с политикой.
Дмитрий Дюжев летом не прошел в Госдуму, заняв 32-е место на предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия» по Москве и не попал в проходную часть списка. Тогда он заявил, что доволен результатом, и выразил надежду, что в будущем подготовится к голосованию более тщательно.
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