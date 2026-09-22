Драпеко подчеркнула, что упрекать молодых людей в легкой жизни несправедливо, ведь судьбы у всех складываются по-разному.

«Живется им, конечно, гораздо легче, чем нашему поколению. Но и время прошло, и мы старались всю жизнь, чтобы им жилось легче. У них другие запросы. Но молодежь разная: есть те, кто воюет на СВО, и те ребята, которые работают в трудных климатических условиях на Севере. А есть такие, кто болтается возле баров в Москве. Как и во все времена, люди разные. Но это поколение интересное, с ними любопытно разговаривать. Дюжев сравнивает, наверное, со своей юностью... Если мы прожили жизнь не зря, то у них и должна быть более легкая жизнь», — считает парламентарий.

Кроме того, Драпеко с иронией посоветовала Дюжеву «больше читать книг», если он планирует связать свою жизнь с политикой.

Дмитрий Дюжев летом не прошел в Госдуму, заняв 32-е место на предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия» по Москве и не попал в проходную часть списка. Тогда он заявил, что доволен результатом, и выразил надежду, что в будущем подготовится к голосованию более тщательно.

