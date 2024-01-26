Участников группы «Би-2» оштрафовали на 95$ каждого
26 января 202412:44
Суд города Пхукет приговорил музыкантов рок-группы «Би-2» к штрафу в размере 95 долларов (8400 рублей) на каждого, пишут СМИ.
Накануне участников коллектива задержали в Таиланде после «нелегального» концерта, у них были якобы не рабочие, а туристические визы. Один из лидеров группы, Лёва Би-2 (Егор Бортник) признан в России иноагентом.
Тогда продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что для выступлений за рубежом всегда нужна специальная рабочая виза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье нашли потерявшегося той-терьера Арчи
- Против иноагента Дудя отказались возбуждать уголовное дело
- Песков опроверг данные об отказе Москвы от требования о невступлении Киева в НАТО
- Путин сегодня проведет встречу со студентами - участниками СВО
- Суд отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор»
- СМИ: В Вене спустя 99 лет нашли картину Климта
- Россиянам назвали схемы мошенничества, которые могут применять в период распродаж
- «Ясная Поляна» объявила о старте 22 сезона крупнейшей литературной премии РФ
- Участников группы «Би-2» оштрафовали на 95$ каждого
- Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru