Участников группы «Би-2» оштрафовали на 95$ каждого

Суд города Пхукет приговорил музыкантов рок-группы «Би-2» к штрафу в размере 95 долларов (8400 рублей) на каждого, пишут СМИ.

«На авось!»: Продюсеры не нашли в проблемах «Би-2» в Таиланде иноагентский след

Накануне участников коллектива задержали в Таиланде после «нелегального» концерта, у них были якобы не рабочие, а туристические визы. Один из лидеров группы, Лёва Би-2 (Егор Бортник) признан в России иноагентом.

Тогда продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что для выступлений за рубежом всегда нужна специальная рабочая виза.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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