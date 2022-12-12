Поздравления и извинения: Сюрприз Сукачева, камбек Лорак и другие хиты уикенда

СЛАВА ГОРБУШКЕ И АНДРЕЮ ВАДИМОВИЧУ

В пятницу в столице прошло сразу несколько знаковых выступлений. В частности, Гарик Сукачев дал в клубе «16 тонн» концерт, приуроченный ко Дню Рождения Игоря Ивановича, которому 1 декабря исполнилось 63 года.

«Друзья, спасибо вам за прекрасный и душевный вечер», - написали музыканты по итогам концерта.

Публике от также «зашел». Очевидцы признаются, что «атмосфера и музончик были душевными», отмечая, что сам Сукачев продолжает «жечь» и с годами становится «все более обалденным».

Ранее Сукачев из-за болезни вынужден был отменить несколько концертов. В частности, он не смог выступить в прошлые выходные в Краснодаре и Ростове «из-за прохождения послеоперационной терапии».

При этом музыкант регулярно поздравляет коллег с днем рождения. 7 декабря Гарик поздравил лидера «Морального кодекса» Сергея Мазаева, а 11-го – Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом.

В официальном паблике Сукачева «ВКонтакте» опубликовали в воскресенье раритетное фото, на котором тот стоит вместе с сыном и Макаревичем, снабдив его подписью: «Андрей Вадимович, Александр Игоревич, Игорь Иванович много лет назад. Андрея Вадимовича с Днём рождения!»

Интересно, что комментарии к этому посту закрыты, однако он собрал рекордное количество лайков.

При этом в июле Сукачев говорил НСН, что не осуждает музыкантов, покинувших страну.

«У всех людей своя голова на плечах, каждый относится по-своему к событиям, которые происходят в его жизни, и я совершенно не собираюсь кого-то судить или предъявлять претензии», - отмечал тогда Сукачев.

Вместе с тем он записал тогда вместе с другими музыкантами клип на песню Анатолия Крупнова «Я остаюсь», указав, что этот проект является его личным ответом на вопросы о своей стране и своем месте.

В субботу на легендарной «Горбушке» отгремел концерт «Крематория», приуроченный к 39-летию группы.

«Крематорий своё 39-летие в субботу отметил так, что угорели даже черти в Аду. (...) Слава Горбушке! Слава всем нам!», - написал музыканты по итогам выступления.

На нем группа Армена Григоряна представила новейшее видео «Бар "Под дулом револьвера"», ну а завершился трехчасовой концерт исполнением знаменитой «Маленькой девочки» со взглядом волчицы.