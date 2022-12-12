Поздравления и извинения: Сюрприз Сукачева, камбек Лорак и другие хиты уикенда

Сукачев отпраздновал День рождения и поздравил Макаревича, Лепс извинился перед избитым клерком, Лорак вновь выступила в Москве, а «Крематорий» развлекал «чертей в Аду».

Рок-музыканты, концерты которых мы анонсировали в «Культурном гиде НСН», зажгли в выходные московскую публику, при этом выступление Гарика Сукачева получило неожиданное продолжение.

В соцсетях Игоря Ивановича появилось поздравление с Днем Рождения покинувшего страну Андрея Вадимовича.

На этом фоне Григорий Лепс урегулировал последствия резонансной драки в Петербурге, а украинская певица Ани Лорак впервые с начала спецоперации выступила в России.

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СЛАВА ГОРБУШКЕ И АНДРЕЮ ВАДИМОВИЧУ

В пятницу в столице прошло сразу несколько знаковых выступлений. В частности, Гарик Сукачев дал в клубе «16 тонн» концерт, приуроченный ко Дню Рождения Игоря Ивановича, которому 1 декабря исполнилось 63 года.

«Друзья, спасибо вам за прекрасный и душевный вечер», - написали музыканты по итогам концерта.

Публике от также «зашел». Очевидцы признаются, что «атмосфера и музончик были душевными», отмечая, что сам Сукачев продолжает «жечь» и с годами становится «все более обалденным».

Ранее Сукачев из-за болезни вынужден был отменить несколько концертов. В частности, он не смог выступить в прошлые выходные в Краснодаре и Ростове «из-за прохождения послеоперационной терапии».

При этом музыкант регулярно поздравляет коллег с днем рождения. 7 декабря Гарик поздравил лидера «Морального кодекса» Сергея Мазаева, а 11-го – Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом.

В официальном паблике Сукачева «ВКонтакте» опубликовали в воскресенье раритетное фото, на котором тот стоит вместе с сыном и Макаревичем, снабдив его подписью: «Андрей Вадимович, Александр Игоревич, Игорь Иванович много лет назад. Андрея Вадимовича с Днём рождения!»

Интересно, что комментарии к этому посту закрыты, однако он собрал рекордное количество лайков.

При этом в июле Сукачев говорил НСН, что не осуждает музыкантов, покинувших страну.

«У всех людей своя голова на плечах, каждый относится по-своему к событиям, которые происходят в его жизни, и я совершенно не собираюсь кого-то судить или предъявлять претензии», - отмечал тогда Сукачев.

Вместе с тем он записал тогда вместе с другими музыкантами клип на песню Анатолия Крупнова «Я остаюсь», указав, что этот проект является его личным ответом на вопросы о своей стране и своем месте.

В субботу на легендарной «Горбушке» отгремел концерт «Крематория», приуроченный к 39-летию группы.

«Крематорий своё 39-летие в субботу отметил так, что угорели даже черти в Аду. (...) Слава Горбушке! Слава всем нам!», - написал музыканты по итогам выступления.

На нем группа Армена Григоряна представила новейшее видео «Бар "Под дулом револьвера"», ну а завершился трехчасовой концерт исполнением знаменитой «Маленькой девочки» со взглядом волчицы.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛОРАК И ИЗВИНЕНИЯ ЛЕПСА

В мире поп-музыки также произошло несколько резонансных событий.

В частности, украинская певица Ани Лорак впервые после начала спецоперации выступила в России.

На новогоднем концерте телеканала «Жара» в «Крокусе» она исполнила новую песню «Лабиринт», поздравила всех с наступающим Новым годом, но с журналистами общаться не стала.

Лорак уже несколько месяцев не ведет соцсети и не выступала, попав в поле зрения глянцевых СМИ лишь на дне рождения дочери Филиппа Киркорова. На Украине введены санкции против артистов, продолжающих выступать в России. В их числе и Лорак, отменившая тур по Европе из-за протестов соотечественников.

В понедельник завершилась хеппи-эндом и история с Григорием Лепсом, после драки в Санкт-Петербурге чуть было не ставшим фигурантом уголовного дела.

Правда, в выходные картина выглядела не так радужно. Лепс не появился на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», о которой рассказывал НСН шоумен Иван Ургант.

Премию получил «виртуальный Лепс», который исполнил с экранов песню «Как огонь и вода» вместе с двумя живыми коллегами - ЮрКиссом и ВладиМиром. СМИ писали, что Григорий Викторович якобы «покинул Россию», уехав в Минск, и анонсировали опознание участника драки, «похожего на Лепса».

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Однако 12 декабря защита пострадавшего в драке клерка из Петербурга заявила, что конфликт урегулирован и к Лепсу у них больше претензий нет.

«Сегодня мы подали в управление организации дознания заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением, что и предусмотрено уголовным законодательством. Причинённый моральный и материальный вред возмещён полностью, извинения принесены и приняты», — сообщил адвокат пострадавшего Евгений Хейфец, не уточнив, в какую сумму обошлись музыканту извинения.

Ранее конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский говорил НСН, что считает «мужской» драку с участием Лепса, который не стал бы без повода «просто так махать кулаками по бакланке».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесАндрей МакаревичГарик Сукачев
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